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لماذا أضاف الحكم 14 دقيقة وقت ضائع في مباراة إيران وإنجلترا؟

الرياضة

لماذا أضاف الحكم 14 دقيقة وقت ضائع في مباراة إيران وإنجلترا؟
Legion-Media
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أضاف الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس، 14 دقيقة كوقت بدل ضائع خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع الآن بين إيران وإنجلترا ضمن منافسات المجموعة الثانية في مونديال قطر.

واضطر الحكم لتمديد المباراة لتستمر لمدة ساعة تقريبا بسبب تعرض الحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند، لإصابة قوية خلال محاولته إبعاد كرة عرضية من قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين، بيد أن وجهه ارتطم في وجه زميل له، ليسقط على الأرض متألما.

وتلقى بيرانفاند العلاج لأكثر من 6 دقائق، قبل أن ينهض ويحاول إكمال اللقاء، لكن وبعد أقل من دقيقتين، سقط أرضا مجددا، وطلب استبداله، وهو ما حدث عندما دخل مكانه الحارس البديل حسين حسيني. 

وانتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم إنجلترا بثلاثية دون رد.

المصدر: وكالات 

مونديال قطر

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