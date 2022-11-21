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إنجلترا تصعق إيران بثلاثة أهداف في 45 دقيقة (فيديو)

الرياضة

إنجلترا تصعق إيران بثلاثة أهداف في 45 دقيقة (فيديو)
Legion-Media
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تقدم المنتخب الإنجليزي على نظيره الإيراني بثلاثية دون رد خلال المباراة التي تجمعهما الآن ضمن منافسات المجموعة الثانية في مونديال قطر.

وأحرز جود بيلينجهام هدف تقدم إنجلترا في الدقيقة 35 بضربة رأسية رائعة.

وأضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 44، ثم أحرز رحيم ستيرلينغ الثالث في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بنتيجة 3-0 لصالح الإنجليز.

المصدر: RT

مونديال قطر

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