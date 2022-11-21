إنجلترا تصعق إيران بثلاثة أهداف في 45 دقيقة (فيديو)
تقدم المنتخب الإنجليزي على نظيره الإيراني بثلاثية دون رد خلال المباراة التي تجمعهما الآن ضمن منافسات المجموعة الثانية في مونديال قطر.
وأحرز جود بيلينجهام هدف تقدم إنجلترا في الدقيقة 35 بضربة رأسية رائعة.
ENGLAND TAKES THE LEAD— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 21, 2022
On the biggest stage Jude Bellingham scores his first goal for England 🔥🏴 pic.twitter.com/4TOWEHaMmQ
وأضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 44، ثم أحرز رحيم ستيرلينغ الثالث في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الأول.
Look at this finish by Saka 😍 #FIFAWorldCuppic.twitter.com/G7USalK6hX— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 21, 2022
RAHEEM STERLING@england makes it THREE in the first half— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 21, 2022
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وانتهى الشوط الأول من المباراة بنتيجة 3-0 لصالح الإنجليز.
المصدر: RT