إنجلترا تصعق إيران بثلاثة أهداف في 45 دقيقة (فيديو)

تقدم المنتخب الإنجليزي على نظيره الإيراني بثلاثية دون رد خلال المباراة التي تجمعهما الآن ضمن منافسات المجموعة الثانية في مونديال قطر.

وأحرز جود بيلينجهام هدف تقدم إنجلترا في الدقيقة 35 بضربة رأسية رائعة.

ENGLAND TAKES THE LEAD



On the biggest stage Jude Bellingham scores his first goal for England 🔥🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/4TOWEHaMmQ — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 21, 2022

وأضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 44، ثم أحرز رحيم ستيرلينغ الثالث في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الأول.

Look at this finish by Saka 😍 #FIFAWorldCuppic.twitter.com/G7USalK6hX — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 21, 2022

وانتهى الشوط الأول من المباراة بنتيجة 3-0 لصالح الإنجليز.

المصدر: RT