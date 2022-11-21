حارس منتخب إيران يتعرض لإصابة دموية في مباراة إنجلترا (فيديو)

تعرض المنتخب الإيراني لهزة مبكرة، خلال مباراته الافتتاحية في نهائيات كأس العالم 2022، أمام المنتخب الإنجليزي مساء الاثنين، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وفي الدقيقة الثامنة، حاول حارس المرمى الإيراني علي رضا بيرانفاند، إبعاد كرة عرضية من قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين، بيد أن وجهه ارتطم في وجه زميل له، ليسقط على الأرض متألما.

Iran goalkeeper Alireza Beiranvand gets some love from his teammates before being taken off the field ❤️ pic.twitter.com/p8bFSME7o8 — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 21, 2022

🇮🇷🔄 Iran have made a concussion substitution taking off goalkeeper Alireza Beiranvand after a nasty head collision #ENGIRN#Qatar2022pic.twitter.com/oSnAbirkbH — Football Daily (@footballdaily) November 21, 2022

وتلقى بيرانفاند العلاج لأكثر من 6 دقائق، قبل أن ينهض ويحاول إكمال اللقاء، لكن وبعد أقل من دقيقتين، سقط أرضا مجددا، وطلب استبداله، وهو ما حدث عندما دخل مكانه الحارس البديل حسين حسيني في الدقيقة 20.

وبعد مرور نصف ساعة من اللعب، ما زال التعادل السلبي هو سيد الموقف بين المنتخبين.