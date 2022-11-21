لاعبو منتخب إيران يصمتون أثناء أداء النشيد الوطني قبيل مواجهة إنجلترا

التزم لاعبو المنتخب الإيراني الصمت أثناء أداء النشيد الوطني خلال عزفه، قبيل مواجهتهم أمام إنجلترا في باكورة مبارياتهم ضمن مونديال "قطر 2022".

وتشير بعض التقارير إلى أن امتناع اللاعبين الإيرانيين عن أداء النشيد الوطني قد يكون بسبب حزنهم على الأوضاع في بلدهم.

وتقام مباراة إيران وإنجلترا التي تحمل خلفيات سياسية ضمن منافسات المجموعة الثانية.

Breaking: Iran national football club stand mournfully and refuse to sing national anthem of clerical regime during first match against England at World Cup 2022 in act of protest against Khamenei henchmen’s violence pic.twitter.com/qPmX2hdMKP — Borzou Daragahi 🖊🗒 (@borzou) November 21, 2022

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لاعبين منتخب إيران يرفضون ترديد النشيد الوطني الخاص بهم إعتراضًا على الحوكمة الإيرانية. #كأس_العالم_قطر_2022



pic.twitter.com/m8AyRtNXX5 — الفيصل⚽️⚡️ (@ALFAISAL_29) November 21, 2022

وإلى جانب مواجهة إنجلترا وصيفة بطل أوروبا وإيران على استاد خليفة، تلعب الولايات المتحدة في نفس المجموعة الثانية مع ويلز العائدة مرة ثانية بعد بلوغها ربع نهائي 1958 على استاد أحمد بن علي في الريان.

المصدر: وكالات