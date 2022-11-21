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لاعبو منتخب إيران يصمتون أثناء أداء النشيد الوطني قبيل مواجهة إنجلترا

الرياضة

لاعبو منتخب إيران يصمتون أثناء أداء النشيد الوطني قبيل مواجهة إنجلترا
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التزم لاعبو المنتخب الإيراني الصمت أثناء أداء النشيد الوطني خلال عزفه، قبيل مواجهتهم أمام إنجلترا في باكورة مبارياتهم ضمن مونديال "قطر 2022".

وتشير بعض التقارير إلى أن امتناع اللاعبين الإيرانيين عن أداء النشيد الوطني قد يكون بسبب حزنهم على الأوضاع في بلدهم.

وتقام مباراة إيران وإنجلترا التي تحمل خلفيات سياسية ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وإلى جانب مواجهة إنجلترا وصيفة بطل أوروبا وإيران على استاد خليفة، تلعب الولايات المتحدة في نفس المجموعة الثانية مع ويلز العائدة مرة ثانية بعد بلوغها ربع نهائي 1958 على استاد أحمد بن علي في الريان.

المصدر: وكالات

مونديال قطر

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