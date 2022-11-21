الجماهير الإيرانية تسخر من إنجلترا قبيل مواجهة المنتخبين في المونديال (صورة)

سخرت جماهير إيران من منتخب إنجلترا قبل مباراة المنتخبين المقررة اليوم الاثنين في كأس العالم 2022، بلافته تشير إلى فشل منتخب "الأسود الثلاثة" في التتويج بالألقاب في السنوات الماضية.

وتفتتح إيران مشاركتها في كأس العالم بمواجهة إنجلترا ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا الولايات المتحدة وويلز.

واستغلت الجماهير الإيرانية تراجع مستوى المدافع الإنجليزي هاري ماغواير، لكتابة لافته تسخر من شعار الجمهور الإنجليزي "ستعود (الكأس) إلى موطنها" (IT'S Coming Home)، وتحويله إلى "لن تعود (الكأس) إلى المنزل بسبب هاري ماغواير".

Tremendo troleo de la afición de Irán a Inglaterra y Maguire 😂😂😂



📸 vía @wc22updatespic.twitter.com/HbosxNDBpl — Manu Heredia (@ManuHeredia21) November 21, 2022

¡Están fallando! 😅



Fanáticos de Irán 🇮🇷 calienten el partido en la previa con un cartelón recordando a Harry Maguire. #COSFC#TodosPaQatar#24Únicospic.twitter.com/qlyiCMY63p — COS (@COSPanama) November 21, 2022

ويتعرض ماغواير لموجات كبيرة من السخرية منذ انضمامه إلى مانشستر يونايتد قادما من ليستر سيتي في صفقة ضخمة، وذلك بعد تراجع أدائه مع "الشياطين الحمر" مقارنة بما قدمه مع ليستر سيتي.

أما منتخب إنجلترا، فقد عاش الكثير من الخيبات، التي حولت عبارة "إنها عائدة إلى موطنها"، إلى مادة للسخرية والتندر أحيانا، ففي كل مرة يكون المنتخب الإنجليزي قريبا من الظفر ببطولة مهمة، إلا ويتم إقصاؤه بطريقة دراماتيكية.

وكانت بطولة أمم أوروبا 2020 والتي استضافت العاصمة لندن مباراتها النهائية، من أكثر اللحظات إحباطا للجماهير الإنجليزية، فبعد أن ظلت هذه الجماهير تمني النفس بأن هذه البطولة ستكون من نصيبها خاصة وأن المباراة النهائية كانت في ملعب "ويمبلي" غير أنها ذهبت للمنتخب الإيطالي.

المصدر: RT + مواقع التواصل الاجتماعي