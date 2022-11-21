مواجهة مرتقبة بين إيران وإنجلترا في مونديال قطر

تتجه الأنظار اليوم الاثنين إلى المباراة المرتقبة بين إيران وإنجلترا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في مونديال قطر.

وتقام المباراة التي تحمل خلفيات سياسية في تمام الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش.

ويعتبر منتخب إيران واحدا من أبرز المنتخبات الآسيوية، ويعرف المنتخب الإيراني باسم "أسود فارس" وذلك نسبة إلى حقبة تاريخية مهمة من تاريخ إيران توهجت خلالها الحضارة الفارسية وسيطرت على دول كبيرة.

ويسجل منتخب إيران ظهوره في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه والثالثة على التوالي، حيث شارك في نسخ 1978، 1998، 2006، 2014، و2018، لكنه فشل في تجاوز مرحلة المجموعات في جميع هذه النسخ.

على الجانب الآخر، يسجل منتخب إنجلترا ظهوره في نهائيات كأس العالم للمرة السادسة عشرة في تاريخه، علما بأنه توج باللقب العالمي مرة واحدة على أرضه في العام 1966.

وإلى جانب مواجهة إنجلترا وصيفة بطل أوروبا وإيران على استاد خليفة، تلعب الولايات المتحدة في نفس المجموعة الثانية مع ويلز العائدة مرة ثانية بعد بلوغها ربع نهائي 1958 على استاد أحمد بن علي في الريان.

المصدر: وكالات