رونالدو يكشف عن مرشحيه للفوز بمونديال قطر

عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن رغبته في التتويج ببطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر.

وقال رونالدو خلال مؤتمر صحفي: "لقد تعافيت بالفعل، وأشعر بأنني مستعد لبدء كأس العالم بأفضل صورة ممكنة".

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وتابع: "نملك إمكانيات هائلة، لكن علينا التفكير في (مباراة) غانا والتقدم بهدوء، وسيتطور المستوى بدءا من ذلك اللقاء.. وإذا كنا الفريق الأفضل فسنصل إلى النهائي، الفريق البطل سيكون هو الأفضل.. نملك مجموعة شابة وهذا مزيج جيد".

وأضاف: "الفوز (بالمونديال) سيكون سحريا، لا نفتقد أي شيء، ولدينا كل شيء.. التتويج بكأس العالم سيكون رائعا، لكن كل الفرق تريد الفوز، وليس نحن فقط.. سنعمل بتركيز كي نصبح الأبطال".

وعن المنتخبات المرشحة للقب، قال "الدون": "تملك البرازيل والأرجنتين وفرنسا الحظوظ الأفضل، وهناك إسبانيا وألمانيا.. لكننا شاهدنا في (يورو) 2016 أننا قادرون على تحقيق المفاجأة وفرض أنفسنا".

وتفتتح البرتغال مشوارها في المونديال بمواجهة غانا، الخميس المقبل، ضمن المجموعة الثامنة التي تضم أيضا كوريا الجنوبية وأوروغواي.

المصدر: وكالات