الكشف عن موقف ميسي من المشاركة في مباراة السعودية

انضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى التدريبات الجماعية لمنتخب بلاده عشية مواجهة السعودية المقررة غدا الثلاثاء، في أولى لقاءات المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وأثار ميسي القلق بغيابه عن التدريبات الجماعية للمنتخب والتدرب منفردا مؤخرا وهو ما أطلق صافرات الإنذار في الأرجنتين خوفا من غيابه عن المباريات الأولى لـ"راقصي التانغو" في المونديال.

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ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ميسي سيكون جاهزا للمشاركة في لقاء السعودية على الرغم من غيابه عن التدريبات مؤخرا.

وأضافت أن الطاقم التدريبي لمنتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل سكالوني، يحرص على عدم إثقال كاهل ميسي بشكل يومي حتى لا يعاني من أي مشاكل عضلية، ولهذا السبب تدرب "البرغوث" منفردا وبدون كرة يومي الجمعة والسبت.

ويتطلع ميسي (35 عاما) لقيادة الأرجنتين لتحقيق كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها بعد لقبي 1978 على أرضها و1986 في المكسيك بقيادة الأسطورة الراحل دييغو مارادونا.

وتتواجد الأرجنتين في المجموعة الثالثة بكأس العالم 2022، إلى جوار كل من السعودية، وبولندا، والمكسيك.

المصدر: "ماركا"