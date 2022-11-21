 
مباشر

قطر تفاجئ جماهير حفل افتتاح المونديال بأكياس على المدرجات (فيديو)

الرياضة

قطر تفاجئ جماهير حفل افتتاح المونديال بأكياس على المدرجات (فيديو)
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u7u3

تفاجأت الجماهير التي حضرت المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم في قطر أمس الأحد، بهدايا خاصة في مدرجات ملعب "البيت" بالدوحة.

وتمثلت الهدايا في كيس مليء بالجوائز المعبرة عن مونديال قطر تتضمن مسكا وعودا، بخلاف هدايا رمزية أخرى منها على سبيل المثال دمية لتميمة بطولة كأس العالم "قطر 2022"، و"تي شيرت".

ووضع المنظمون هذه الحقائب على جميع مقاعد ملعب "البيت" الذي احتضتن المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور (0-2)، بحسب الصور المتداولة عبر موقع "تويتر".

وكشفت بعض الجماهير، أن المنظمين حرصوا على توزيع هذه الحقائب على المتفرجين، لوضع المشجعين في أفضل الظروف وإشعارهم بحجم الأهمية التي توليها اللجنة المنظمة لحضورهم، من أجل إنجاح هذا الحدث العالمي، الأول من نوعه في بلد عربي.

المصدر: مواقع التواصل

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا