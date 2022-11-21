قطر تفاجئ جماهير حفل افتتاح المونديال بأكياس على المدرجات (فيديو)
تفاجأت الجماهير التي حضرت المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم في قطر أمس الأحد، بهدايا خاصة في مدرجات ملعب "البيت" بالدوحة.
وتمثلت الهدايا في كيس مليء بالجوائز المعبرة عن مونديال قطر تتضمن مسكا وعودا، بخلاف هدايا رمزية أخرى منها على سبيل المثال دمية لتميمة بطولة كأس العالم "قطر 2022"، و"تي شيرت".
أخيرًا عرفت هدايا الجماهير الموجوده بالكيس😍 #افتتاح_كاس_العالمpic.twitter.com/9cBbJdwV3M— lavender 💜 (@lavenderJaA5) November 20, 2022
فيديو - «هدايا وعطور» على كراسي الجماهير بـ #استاد_البيت في قطر#قطر_الاكوادور#Al_Bayt_Stadium#كأس_العالم#QatarWorldCup2022#مونديال_قطر_2022#كأس_العالم_قطر_2022pic.twitter.com/nMifiuLE9A— جريدة النهار الكويتية (@naharkw) November 20, 2022
ووضع المنظمون هذه الحقائب على جميع مقاعد ملعب "البيت" الذي احتضتن المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور (0-2)، بحسب الصور المتداولة عبر موقع "تويتر".
هدايا المباره "مسك وعنبر "على جمهور #قطر🇶🇦و #الاكوادور🇪🇨 قبل بداية كاس العالم #فيفا ⚽#المونديال_مع_الجزار#قطر2022pic.twitter.com/O0uWSvZEI5— محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) November 20, 2022
وكشفت بعض الجماهير، أن المنظمين حرصوا على توزيع هذه الحقائب على المتفرجين، لوضع المشجعين في أفضل الظروف وإشعارهم بحجم الأهمية التي توليها اللجنة المنظمة لحضورهم، من أجل إنجاح هذا الحدث العالمي، الأول من نوعه في بلد عربي.
المصدر: مواقع التواصل