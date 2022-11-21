قطر تفاجئ جماهير حفل افتتاح المونديال بأكياس على المدرجات (فيديو)

تفاجأت الجماهير التي حضرت المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم في قطر أمس الأحد، بهدايا خاصة في مدرجات ملعب "البيت" بالدوحة.

وتمثلت الهدايا في كيس مليء بالجوائز المعبرة عن مونديال قطر تتضمن مسكا وعودا، بخلاف هدايا رمزية أخرى منها على سبيل المثال دمية لتميمة بطولة كأس العالم "قطر 2022"، و"تي شيرت".

ووضع المنظمون هذه الحقائب على جميع مقاعد ملعب "البيت" الذي احتضتن المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور (0-2)، بحسب الصور المتداولة عبر موقع "تويتر".

وكشفت بعض الجماهير، أن المنظمين حرصوا على توزيع هذه الحقائب على المتفرجين، لوضع المشجعين في أفضل الظروف وإشعارهم بحجم الأهمية التي توليها اللجنة المنظمة لحضورهم، من أجل إنجاح هذا الحدث العالمي، الأول من نوعه في بلد عربي.

المصدر: مواقع التواصل