بينها 3 دول عربية.. "الفيفا" يكشف عن الدول الأكثر شراء لتذاكر مونديال قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن بيع ما يقرب من ثلاثة ملايين تذكرة لكأس العالم في قطر، في وقت كشف رئيسه جاني إنفانتينو أن البطولة ساعدت في زيادة الإيرادات إلى مستوى قياسي.

وصرح متحدث باسم "الفيفا" لوكالة "فرانس برس"، بأنه تم بيع 2.95 مليون تذكرة حتى يوم الافتتاح أمس الأحد.

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وأضاف المتحدث أن قطر، والسعودية، والإمارات العربية، والولايات المتحدة، والمكسيك، وبريطانيا المتحدة، والأرجنتين، وفرنسا، والهند، والبرازيل كانت الأسواق الأولى.

وشهدت بداية كأس العالم زيادة في الاهتمام بالمباريات الـ64 على مدار 29 يوما على الرغم من الدعاية السلبية المحيطة باستضافة قطر للعرس العالمي.

وتراكمت طوابير شراء التذاكر خارج مركز بيعها في الدوحة، وأبلغ المشجعون عن فترات انتظار طويلة للوصول إلى منصة التذاكر الرسمية عبر الإنترنت.

وتجاوزت قطر حصة التذاكر المباعة في مونديال روسيا 2018 عندما بيع ما يزيد قليلا عن 2.4 مليون تذكرة.

وكان إنفانتينو قال في وقت سابق، إن إيرادات الاتحاد الدولي لأربع سنوات تقدر بنحو 7.5 مليار دولار بحلول نهاية العام.

وتعتبر مسابقة كأس العالم مصدر الدخل الرئيسي للهيئة العالمية والإيرادات تزيد بأكثر من مليار دولار عما كان متوقعا قبل أربع سنوات.

وصرح إنفانتينو في مؤتمر ضم 211 جمعية منضوية تحت لواء "الفيفا" بأن نفقات الأخير ستتراوح بين 6.34 و6.5 مليار دولار، ووعد بالإنفاق على "تطوير كرة القدم" من 1.75 إلى 2.25 مليار دولار.

المصدر: أ ف ب