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تركي آل الشيخ "يتحدى" قبل مواجهة السعودية والأرجنتين في مونديال قطر

الرياضة

تركي آل الشيخ
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نشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، صورة عبر حسابه على " تويتر"، مساء الأحد، تظهر حزن وحسرة جماهير منتخب الأرجنتين.

وعلق تركي آل الشيخ على الصورة بكلمة: "قريبا"، قبل يومين فقط من مواجهة "التانغو" والمنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2022، التي تقام في قطر.

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ويلتقي منتخب "الأخضر" مع المنتخب الأرجنتيني، ظهر الثلاثاء المقبل، في افتتاح مشوار الفريقين، ضمن مباريات الجولة الأولى في المجموعة الثالثة، التي تضم أيضا بولندا والمكسيك.

وحظيت التغريدة بتفاعل المتابعين مع صورة تركي آل الشيخ، واعتبر البعض أنه من المبالغة توقع فوز المنتخب السعودي على رفاق ليونيل ميسي، خاصة أنهم أحد أبرز المرشحين لنيل لقب مونديال قطر.

وأعلن تركي آل الشيخ السبت، عن تشجيعه لمنتخب الأوروغواي في بطولة مونديال قطر بعد منتخب بلاده.

المصدر: twitter/Turki_alalshikh

مونديال قطر

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