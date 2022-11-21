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مفاجأة.. رونالدو يعرض خدماته على ريال مدريد

الرياضة

مفاجأة.. رونالدو يعرض خدماته على ريال مدريد
Legion-Media
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كشف تقرير صحفي إسباني، الأحد، عن مفاجأة كبرى تتعلق بمصير البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد.

ودخل رونالدو في أزمة طاحنة مع إدارة مانشستر يونايتد على خلفية تصريحاته الأخيرة، التي هاجم خلالها مسؤولي النادي ومدربه إريك تين هاغ.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن ممثلي رونالدو عرضوا عودة اللاعب إلى ريال مدريد لمدة 6 أشهر تبدأ من يناير المقبل.

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وأوضحت أن رحيل كريستيانو رونالدو بات مؤكدا في الانتقالات الشتوية، لكن الأزمة تكمن في إيجاد ناد يستطيع دفع راتبه.

وارتبط اسم رونالدو بالانتقال إلى أكثر من ناد في انتقالات يناير المقبلة، أبزرهم تشيلسي ونابولي وسبورتنغ لشبونة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إصابة الفرنسي كريم بنزيما واحتمالية غيابه لفترة طويلة، قد تدفع ريال مدريد للتفكير في عودة رونالدو.

وفي ظل العلاقة الجيدة التي تجمع فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنغي، برونالدو، فإن عودة اللاعب تبدو محتملة، على الرغم من المشاكل التي يمكن أن تحدث مع عودة بنزيما، وإبعاد كريستيانو عن التشكيل.

المصدر: "وكالات"

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