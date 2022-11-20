مشجعو كرة القدم الأرجنتينية يقطعون 10 آلاف كيلومتر لمشاهدة مونديال العرب (فيديو)

قطع أربعة درّاجين من عشاق كرة القدم مسافة 10 آلاف كيلومتر على دراجاتهم إلى الدوحة، لحضور نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

ووصل لوكاس ليديسما وسيباستيان رودريغيز وسيلفيو غاتي وأليخاندرو بلانكو بيغي، عبر إفريقيا والشرق الأوسط في رحلة شغوفة استمرت ستة أشهر.

وقال الدراج سيلفيو: "وصلنا الأسبوع الماضي، بدأنا الرحلة في الأول من مايو، انطلقنا من كيب تاون بعد وصولنا من الأرجنتين، وسافرنا على الدراجات لمسافة 10000 كيلومتر عبر ثلاثين دولة، وجميعها في إفريقيا والشرق الأوسط".

وأضاف زميله أليخاندرو: "نحن نحب الدراجات، وبهذه الطريقة يمكننا مزج كل شغفنا بين، كرة القدم، والسفر، وركوب الدراجات والاستكشاف، لذلك لدينا الكثير من الحافز للمجيء إلى هنا، وسافرنا في الطريق لمدة ستة أشهر للوصول إلى هنا، ولهذا السبب نحن سعداء جدا بوصولنا".

المصدر: RT