 
مباشر

مونديال قطر 2022.. حارس مرمى منتخب قطر يعلق على الهزيمة أمام الإكوادور (فيديو)

الرياضة

مونديال قطر 2022.. حارس مرمى منتخب قطر يعلق على الهزيمة أمام الإكوادور (فيديو)
AP Hassan Ammar
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u7qp

أكد حارس مرمى منتخب قطر، سعد الشيب، أن الهزيمة أمام منتخب الإكوادور، في أولى مباريات كأس العالم 2022، لا ترتقي إلى مستوى خيبة الأمل.

وقال سعد الشيب في تصريحات عقب المباراة: "الأمر لا يصل إلى خيبة أمل، لم يكن هناك تركيز في الشوط الأول خاصة في أول نصف ساعة، ولكن مازال هناك مباراتين سنحاول أن نخرج بشكل أفضل".

وتابع: "في الشوط الثاني أعتقد أننا كنا أقوى قليلا، وتمكنا من إخراج ما لدينا".

واختتم الشيب حديثه، قائلا: "لن أقول إن الأخطاء الدفاعية بسبب الارتباك، ولكن هناك أخطاء وسنحاول إدراك الأمر في المباريات المقبلة".

إقرأ المزيد
أول ركلة جزاء وأول هدف في مونديال قطر 2022 (فيديو)
أول ركلة جزاء وأول هدف في مونديال قطر 2022 (فيديو)
إقرأ المزيد
شاهد.. إلغاء أول هدف في مونديال قطر 2022
شاهد.. إلغاء أول هدف في مونديال قطر 2022

وسيواجه منتخب قطر نظيره السنغالي يوم الجمعة المقبل، في إطار مباريات المجموعة الأولى، ويختتم مبارياته ضمن مرحلة دور المجموعات، بلقاء منتخب هولندا يوم الثلاثاء، 29 نوفمبر الجاري.

المصدر: وكالات 

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا