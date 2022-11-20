مونديال قطر 2022.. حارس مرمى منتخب قطر يعلق على الهزيمة أمام الإكوادور (فيديو)

أكد حارس مرمى منتخب قطر، سعد الشيب، أن الهزيمة أمام منتخب الإكوادور، في أولى مباريات كأس العالم 2022، لا ترتقي إلى مستوى خيبة الأمل.

وقال سعد الشيب في تصريحات عقب المباراة: "الأمر لا يصل إلى خيبة أمل، لم يكن هناك تركيز في الشوط الأول خاصة في أول نصف ساعة، ولكن مازال هناك مباراتين سنحاول أن نخرج بشكل أفضل".

وتابع: "في الشوط الثاني أعتقد أننا كنا أقوى قليلا، وتمكنا من إخراج ما لدينا".

واختتم الشيب حديثه، قائلا: "لن أقول إن الأخطاء الدفاعية بسبب الارتباك، ولكن هناك أخطاء وسنحاول إدراك الأمر في المباريات المقبلة".

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وسيواجه منتخب قطر نظيره السنغالي يوم الجمعة المقبل، في إطار مباريات المجموعة الأولى، ويختتم مبارياته ضمن مرحلة دور المجموعات، بلقاء منتخب هولندا يوم الثلاثاء، 29 نوفمبر الجاري.

المصدر: وكالات