إنجاز استثنائي في أبو ظبي.. في يوم استثنائي بقطر (فيديو)

احتفظ النجم الهولندي ماكس فيرستابن سائق "فريق ريد بول" بلقب بطل جائزة أبوظبي الكبرى الختامية لبطولة العالم لسباقات الـ"فورمولا 1" للسيارات للموسم 2022.

وقطع ماكس فيرستابين مسافة السباق بزمن قدره (1:27:45.914) كلم/سا، متفوقا بفارق (8.771 ث) على شارل لوكلير سائق "فيراري"، وبفارق (10.093 ث) عن المكسيكي سيرخيو بيريز سائق فريق "ريد بول - Red Bull"، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

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Watch the best moments from an action-packed Abu Dhabi Grand Prix #AbuDhabiGP#F1 — Formula 1 (@F1) November 20, 2022

His 15th(!) win of the year 💪@Max33Verstappen caps an outstanding season with a lights to flag victory in AbuDhabi! #AbuDhabiGP#F1pic.twitter.com/Nh1Y9LLjn5 — Formula 1 (@F1) November 20, 2022

وأحرز ماكس فيرستابن المركز الأول للمرة الـ15 خلال الموسم الحالي للبطولة، ليعزز رقمه القياسي الذي انتزعه في الجولة الماضية، من الأسطورة الألماني مايكل شوماخر، الذي فاز 13 مرة في الموسم 2004 عنما كان سائقا لفريق فيراري، ومواطنه سيباستيان فيتل الذي جاء أولا في 13 جولة أيضا عام 2013 عندما كان سائقا في فريق "ريد بول - Red Bull".

ويتزامن فوز فيرستابين اليوم بالسباق الختامي لموسم بطولة فورمولا 1 للسيارات في أبوظبي للموسم الثاني تواليا، مع الحدث الاستثنائي في قطر، حيث انطلقت فيها بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تعتبر استثنائيا بكل المقاييس، إذ تقام لأول مرة في التاريخ في الشرق الأوسط وفي فصل الشتاء.

وتوج النجم الهولندي بلقب بطل العالم للفورمولا 1 للمرة الثانية في تاريخه، وتربع على عرش صدارة الترتيب العام للبطولة للمرة الثانية على التوالي أيضا، برصيد 454 نقطة، مبتعدا بفارق 146 نقطة عن شارل لوكلير، وتلاهما سيرخيو بيريز في المرتبة الثالثة برصيد 305 نقطة، ومن ثم البريطاني جورج راسل سائق فريق "مرسيدس"، في المركز الرابع على سلم الترتيب برصيد 275 نقطة، والإسباني كارلوس ساينز سائق "فيراري" في المركز الخامس برصيد 246 نقطة.

المصدر: "twitter/F1"