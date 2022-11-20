أي منتخب يشجعه محمد صلاح في مونديال قطر 2022؟ (فيديو)

أكد الكرواتي ديان لوفرين، أن زميله السابق في فريق ليفربول النجم المصري محمد صلاح، سيشجع من أجله منتخب كرواتيا خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم التي انطلقت في قطر.

ويغيب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عن نهائيات بطولة كأس العالم 2022، بعد فشل منتخب "الفراعنة" في التأهل إلى العرس الكروي العالمي الكبير، إثر هزيمته أمام منتخب السنغال بركلات الترجيح، بعد التعادل بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب (1-1) في المرحلة الفاصلة من تصفيات أمم إفريقيا.

وقال لوفرين في مؤتمر صحفي: "نعم، صلاح سيتواجد في الدوحة"، مضيفا: "لقد قال لي إنه سيشجعني في البطولة، سيأتي إلى قطر بعلم كرواتيا".

وبسؤاله هل يشعر النجم المصري بالغيرة منه، رد المدافع الكرواتي: "نعم بنسبة 100%، وأنا أيضا كنت سأشعر بالغيرة إذا شارك صلاح في كأس العالم وأنا لا".

واستدرك مدافع ليفربول السابق: "لكن بصراحة أنا حزين من أجل صلاح، لقد كان قريبا من التأهل لكأس العالم، ولكن للأسف، ماني كان أفضل".

#لوفرين لاعب منتخب كرواتيا يقول أن زميله السابق في ليفربول #محمد_صلاح يشعر بالغيرة من مشاركته في كأس العالم.. pic.twitter.com/36dHLcC5FT — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 20, 2022

وارتبط صلاح بعلاقة صداقة قوية مع لوفرين، منذ انتقاله إلى ليفربول في صيف 2017، قبل أن يرحل المدافع الكرواتي عن ملعب أنفيلد في صيف العام الماضي، لينضم إلى صفوف فريق زينيت بطرسبورغ الروسي.

ويستعد منتخب كرواتيا لمواجهة نظيره المغربي يوم الأربعاء المقبل، على استاد "البيت"، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم 2022، ومن ثم كندا يوم الأحد المقبل، وبلجيكا يوم الخميس 1 ديسمبر المقبل.

المصدر: وسائل إعلام