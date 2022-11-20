الإكوادور تتقدم على قطر في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 (فيديو)
AP Natacha Pisarenko
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أحرز الإكوادوري إينير فالنسيا الهدف الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في شباك نظيره القطري، خلال المباراة الافتتاحية اليوم الأحد، على ملعب "البيت" بمدينة خور.
وسجل إينير فالنسيا، هدف التقدم لمنتخب بلاده مبكرا عند الدقيقة 16 من ركلة جزاء، حصل عليها قائد منتخب الإكوادور بنفسه.
وعاد إينير فالنسيا وضاعف النتيجة لمنتخب بلاده بحلول الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول للقاء، بتسديدة رأسية رائعة في الزاوية اليمنى من القطري سعد الشيب حارس مرمى "العنابي".
المصدر: RT