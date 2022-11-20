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الإكوادور تتقدم على قطر بهدف مبكر في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022

الرياضة

الإكوادور تتقدم على قطر بهدف مبكر في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022
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يتبع.. 

مونديال قطر

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