الإكوادور تتقدم على قطر بهدف مبكر في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022

تاريخ النشر:20.11.2022 | 16:23 GMT |
آخر تحديث:20.11.2022 | 16:30 GMT | الرياضة
يتبع..
تنطلق غدا الأحد منافسات بطولة كأس العالم في كرة القدم بمباراة الافتتاح التي تجمع بين منتخب قطر، مستضيف البطولة، بنظيره الاكوادوري ضمن منافسات المجموعة الأولى.
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تفاصيل حفل افتتاح بطولة كأس العالم "قطر 2022"، المقرر اليوم الأحد على ملعب "البيت" والذي سيسبق المباراة الأولى في البطولة بين قطر والإكوادور.
ذكر مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ، فرانس تيمرمانس، صباح اليوم السبت أن الاتحاد الأوروبي مستعد للانسحاب من محادثات الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27" في مصر.
تصدرت ميريام فارس وأغنية "توكو تاكا" تريند موقع "تويتر"، بعد ساعات من طرحها على يوتيوب، وتخطت المشاهدات على موقع الفيديوهات الشهير للأغنية حتى الآن حاجز 7,9 ملايين مشاهدة.
فاجأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وغريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الجميع عشية انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
نفى الإسباني فليكس سانشيز، مدرب منتخب قطر صحة شائعات عن محاولات قطرية رشوة لاعبي الإكوادور، قبل المباراة المرتقبة بين المنتخبين غدا في افتتاح مونديال "قطر 2022".
نشر وزير المالية الإسرائيلي رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، سلسلة من التغريدات، كشف فيها جانبا من خطط رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو المستقبلية.
أعلنت شركة "روس أتوم" الروسية عن بدء المرحلة الرئيسية لبناء وحدة الطاقة الثانية بمحطة الضبعة النووية في مصر اليوم السبت، تزامنا مع عيد ميلاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
قبل أقل من 24 ساعة من انطلاق بطولة كأس العالم في قطر، تنبأ الشاب البرازيلي أتوس سالومي الملقب بـ""نوستراداموس الحي" بهوية المنتخبين اللذين سيخوضان نهائي كأس العالم 2022.
أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس "الدوما" الروسي، ليونيد سلوتسكي، أن فلاديمير زيلينسكي يحتضر ولا يتمتع بالاستقلالية، وأن حادث صاروخ بولندا دليل دامغ على ذلك.
ودع كريم بنزيما نجم منتخب فرنسا وريال مدريد الإسباني كأس العالم في قطر بسبب الإصابة.
أبدى قراء صحيفة "بيلد"، الألمانية، ردود فعل إيجابية على الأخبار التي تحدثت عن أعطال في مدافع هاوتزر Panzerhaubitze 2000 التي وردتها ألمانيا إلى أوكرانيا.
تحدث اللواء خيرت شكري وكيل مباحث أمن الدولة الأسبق في مصر، عن المطالبة بالإفراج عن السجين علاء عبد الفتاح بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
نشرت وزارة الدفاع التركية صورة لما بدا أنها طائرة تقلع لتنفيذ غارة في شمال سوريا، وكتبت تعليقا على الصورة يقول: "حان وقت الحساب"، تزامنا مع بدء غارات على شمال سوريا.
وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى الدوحة فجر الأحد، تلبية لدعوة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022.
انسحب المطرب الكولومبي العالمي مالوما، الذي سيشارك في حفل افتتاح نهائيات كأس العالم 2022، من مقابلة مع قناة إسرائيلية بسبب سؤال عن قطر.
أعرب خبراء عن قلقهم إزاء "التأثير المخيف" لبعض الإجراءات في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، وحثوا السلطات المصرية على ضمان سلامتهم ومشاركتهم الكاملة.
يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى دولة قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم، والذي سيقام بالعاصمة الدوحة مساء اليوم.
وضع النجم المصري محمد صلاح، إحدى المضيفات خلال تسلمه جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر ونظيره البلجيكي التي أقيمت الجمعة الماضي في الكويت، في موقف محرج.
أكد الضابط الأمريكي المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، خسارة الجيش الأوكراني أكثر من 100 ألف جندي ومئات آلاف الجرحى وصار يلفظ أنفاسه الأخيرة، بانتظار ضربة روسية قاصمة ستقضي عليه.
أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأحد، افتتاح مونديال قطر من ملعب البيت شمال العاصمة الدوحة، حيث يخوص أصحاب الأرض أولى المواجهات مع الإكوادور ضمن منافسات المجموعة الأولى.
نشرت مؤسسة "روس آتوم" الحكومية الروسية للطاقة الذرية فيديو للاحتفال بصب خرسانة المفاعل النووي الثاني في محطة الضبعة المصرية للطاقة الكهرذرية وتحلية المياه، بتوقيت خاص اختارته لذلك.
أفاد مراسل RT بأن طائرات حربية تركية استهدف فجر يوم الأحد مدينة كوباني عين العرب، بمحافظة حلب شمالي سوريا.
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد وللمرة الأولى منذ سنوات، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في العاصمة القطرية الدوحة خلال حضور الزعيمين افتتاح كأس العالم.
أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، أن القصاص من أتباع الشيطان قتلة أسرى الحرب الروس، يجب أن يتم في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أنهم لن يستحقوا الأسر ودمهم مهدور مسبقا.
انتقد قراء صحيفة التلغراف البريطانية، مظهر وسلوك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.
قال الخبير السياسي الأمريكي جون ميرشايمر، إن سبب العملية الروسية في أوكرانيا، لم يكن طموحات فلاديمير بوتين الإمبريالية، بل محاولة الناتو حشر روسيا في الزاوية من خلال توسيع الحلف.
أشاد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين "بالأسلحة الروسية التي تثير الإعجاب" وقوة الجيش الروسي في أوكرانيا، وأنه "رغم كل هذه القوة فإن روسيا لم تنتصر" بعد، متعهدا بمواصلة دعم كييف.
حكم على إليزابيث هولمز، مؤسسة شركة "ثيرانوس" التكنولوجية بالسجن لأكثر من 11 عاما، بتهمة الاحتيال على المستثمرين فى شركتها الناشئة لفحص الدم.
يستضيف ملعب البيت بمدينة الخور القطرية، اليوم الأحد، المباراة الافتتاحية لمونديال 2022، والتي ستجمع بين مستضيف البطولة منتخب قطر ونظيره الإكوادوري.
اعتدنا الفوارق الرقمية بين نجوم كرة القدم في الأندية، لكن في المنتخبات وبين المدربين الأمر مختلف بعض الشيء، ومع اقتراب لحظات انطلاق كأس العالم استعرضنا رواتب مدربي مونديال قطر.
نشرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية التوقع الخاص بالناقة الروحانية، كاميلا، فيما يتعلق بالفائز من مباراة إنجلترا وإيران المرتقبة غدا الاثنين في مونديال قطر 2022.
قال وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أصدر توجيهات جديدة تخص دعم كأس العالم في قطر.
وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى قطر، اليوم الأحد، لحضور حفل افتتاح كأس العالم حيث استقبله الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر.
واصلت أسعار وجبة الفول أهم أكلة في مصر والتي تمثل طعام الأغلبية في البلاد، تسجيل ارتفاعات قياسية في أسعارها متأثرة بتحليق الفول المستورد.
فنّد المعارض السوري كمال اللبواني الرواية الرسمية التركية حول جنسية المتهمة بتفجير إسطنبول، قائلا إن أحلام البشير ليست سورية.
شن الطيران الحربي التركي غارات على عدد من المواقع في الشمال السوري، أدت إلى مقتل أفراد في القوات الحكومية السورية، حسب وسائل إعلام تعمل في مناطق سيطرة القوات الكردية.
تمكن حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على موقع تويتر، بعد فترة وجيزة من إعادة تفعيله، من اكتساب أكثر من 1.6 مليون مشترك، بإضافة 1.3 مليون في غضون 40 دقيقة.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
تفاجأ النجم البرازيلي نيمار جونيور، بحركة لطيفة كانت في انتظاره داخل غرفة إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2022.
لم تعد تفصلنا سوى 24 ساعة تقريبا على انطلاق أكبر حدث رياضي لهذا العام، بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر خلال الفترة بين الأحد 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبل.
نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف مشاهد جديدة لتعزيز مواقع القوات الروسية على خط المواجهة بين بلدتي بيلوغوروفكا ونوفودروشيفسك في جمهورية لوغانسك الروسية.
ذكرت وكالة "يونهاب" أن الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية أشاد بإطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات مؤخرا، كـ"أقوى صاروخ باليستي عابر للقارات على هذا الكوكب".
أسف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد لكون مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) في شرم الشيخ فشل في وضع خطة "لخفض الانبعاثات بشكل جذري".
كشف المركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES)، عن أغلى منتخب في بطولة كأس العالم التي ستنطلق في قطر غدا الأحد وتستمر منافساتها حتى الـ18 من ديسمبر المقبل.
اقترح مكسيم تيمشينكو، الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الأوكرانية، على المواطنين أن يفكروا في مغادرة البلاد لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر لتقليل استهلاك الكهرباء.
قال رئيس جمهورية كازاخستان السابق نور سلطان نزارباييف، معلقا على محاكمة رئيس لجنة الأمن الوطني السابق كريم ماسيموف، إنه لم يكن على علم بخيانة الأخير للدولة.
أعلنت وزارة الدفاع السورية أن الغارات الجوية التركية على ريف حلب والحسكة فجر اليوم أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
رفض وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الادعاء بأن الحكومة العراقية موالية لإيران، مشيرا إلى أن بعض دول الجوار لديها نفوذ في العراق.
يشهد مونديال قطر الذي تنطلق منافساته مساء اليوم الأحد، حدثا نادرا بعد انسحاب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022 من تشكيلة "الديوك" بسبب الإصابة.
عرض الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، لقطات فيديو تظهر استهداف قوات نظام كييف لمحطة زابوروجيه الكهروذرية بقذائف الهاون.
أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جاني إنفانتينو، عن دعمه لمجتمع "الميم" والعمال المهاجرين، يوم السبت في مستهل مؤتمره الصحفي عشية انطلاق مونديال "قطر 2022".
أكد الاتحاد الأوروبي أن عدم التوصل لنتيجة بمؤتمر الأطراف حول المناخ كوب27 بشرم الشيخ أفضل من"اتفاق سيئ"بعد رفضه مقترحا مصريا اعتبر أنه يفتقر للطموح بشأن خفض انبعاثات غازات الدفيئة.
ذكرت صحيفة "غازيتا ويبوركزا" نقلا عن خبير السياسة البولندي، ليزيك سيكولسكي، أن واشنطن ستجبر بولندا على إرسال قوات إلى أوكرانيا لمنع انهيار جيش كييف التام أمام الزحف الروسي.
شن الطيران التركي غارات جوية ليلة السبت مستهدفا مواقع شمالي العراق وسوريا وأظهر التلفزيون التركي لقطات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يأمر ببدء العملية.
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن الجميع سئموا من نظام كييف، ولاسيما رئيسه فلاديمير زيلينسكي.
علق مستشار وزير البيئة المصري الأسبق، صالح عزب، على تصريحات الاتحاد الأوروبي أن عدم التوصل لنتيجة بمؤتمر الأطراف حول المناخ بشرم الشيخ أفضل من"اتفاق سيء".
دعا النائب الفرنسي نيكولا دوبون آيجنان باريس للتوقف عن تزويد نظام كييف بالأسلحة، لتفويت الفرصة على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في إشعال فتيل حرب عالمية ثالثة.
قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن الدول الغربية وأوكرانيا اعتقدت أن مخزون روسيا من الصواريخ انتهى، لكن الهجوم الأخير واسع النطاق يوم الثلاثاء يلقي بظلال من الشك على هذه التقديرات.
بث التلفزيون الكوري الشمالي اليوم السبت لقطات لآخر إطلاقات بيونغ يانغ لصاروخ باليستي هذا الأسبوع.
أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه لا ينوي العودة إلى "تويتر"، بغض النظر عن الاستطلاع الذي أجراه مالك الشبكة الاجتماعية إيلون ماسك.
كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، عن طبيعة الإصابة التي يعاني منها الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم المنتخب الأرجنتيني.
قال يوشيرو موري، وهو رئيس وزراء ياباني سابق، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يتحمل مسؤولية ما يحدث لشعب بلاده بسبب إصراره على استمرار النزاع.
تحمل 4 دول عربية آمال المشجعين العرب في مونديال قطر لتحقيق نتائج إيجابية والمرور إلى الدور المقبل، فما هي حظوظها في أول مونديال تاريخي ينظم على أرض عربية؟
قالت وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية، إنه تم إطلاق صفارات الإنذار بخطر الغارات الجوية في جميع مقاطعات ومناطق أوكرانيا.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
استطاعت الصناعة المصرية، أن تحقق العديد من المؤشرات الإيجابية، حيث يعد قطاع الصناعة في مقدمة القطاعات الاقتصادية ويسهم بنسبة 11،7% في الناتج المحلي الإجمالي.
تسلم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة "كاسيتسارت" التايلاندية في مجال معرفة الأرض من أجل التنمية المستدامة.
خسر التحالف الماليزي الذي حكم البلاد لعقود قوته أمام الكتل الحزبية المنافسة، فيما لا يزال بإمكانه العودة إلى السلطة بناء على تحالفات ما بعد الانتخابات.
اتهمت النيابة العامة البلغارية خمسة أشخاص بالضلوع في تفجير إسطنبول الذي وقع في الـ 13 من نوفمبر، ونسبته السلطات التركية لمقاتلي حزب العمال الكردستاني.
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان وردة فعله بعدم الانحناء كما فعل رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أوتشا خلال تحيته للأمير.
أوضحت محافظة دمشق أنها لم تصدر أي قرار بتحصيل 500 ليرة من المواطنين مقابل إنارة شوارع العاصمة السورية.
ناقش وزير الثروة السمكية والموارد البحرية الصومالي السيد أحمد حسن آدم، مع وزير الزراعة المصري السيد قصير استثمار المصريين في الثروة السمكية بالصومال.
اعتبر رئيس "الفيفا" جاني إنفانتينو، أن مشجعي كرة القدم في كأس العالم يستطيعون العيش 3 ساعات من دون احتساء الجعة، بعد حظر بيعها في محيط الملاعب التي ستستضيف مباريات مونديال قطر.
أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن مؤتمر المناخ "COP27" انتهى بالاتفاق على تمويل الدول النامية لمواجهة التداعيات السلبية المرتبطة بتغير المناخ.
قالت الخارجية الروسية، إن قرار وارسو برفض مشاركة وزير الخارجية سيرغي لافروف في اجتماع مجلس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا غير مسبوق واستفزازي، ويتعارض مع مكانة رئيس المنظمة.
قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن تحركات الصين العسكرية في مضيق تايوان أصبحت "استفزازية بشكل أكبر".
سجلت السلطات الصحية في تونس في الأيام الأخيرة تزايدا في عدد الإصابات ببكتيريا "شيغيلا" التي ظهرت من جديد خاصة بين الأطفال بعدد من مناطق البلاد، وذلك بعد سنوات من اختفائها.
أكد أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أنه تم الانتهاء بنجاح من الاختبارات الأولية لمصيدة قلب المفاعل الأول لمحطة الضبعة.
لا يختلف اثنان على أن النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي من أفضل اللاعبين في التاريخ ورغم أهدافهما الغزيرة مع الأندية ومنتخبي بلديهما فإن حصيلتهما في كأس العالم تبقى هزيلة.
خرج الفرنسي كريم بنزيما، أفضل لاعب في العالم لعام 2022 من تدريبات منتخب "الديوك" مساء اليوم السبت، بعد تجدد الإصابة التي عانى منها مؤخرا.
استنكرت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" التهديدات التركية، وحذرت من أن ضرب مناطق سيطرتها "سيدخل المنطقة في أتون حرب طويلة الأمد لا تحمد عقباها".
قررت دولة الكويت، إصدار تعليمات خلال الأيام القليلة المقبلة، باستئناف إصدار تأشيرات "الالتحاق بعائل"، حسبما كشفت مصادر أمنية مطلعة بوزارة الداخلية الكويتية.
يومياً تتسع أكثر فأكثر مساحة المواجهة بين الولايات المتحدة والصين..
اعتبر الصحفي أندرو نابوليتانو، أن فلاديمير زيلينسكي سيوافق على تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية فقط في حال توقفت واشنطن عن تسليح قواته.
قال أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، أحمد كريمة، إنه فوجئ بحملات دعائية سلبية أوروبية ضد ترشحه لجائزة "نوبل للسلام".
أكدت جولي ألاسانيا، والدة الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي، أن الفحوص كشفت نسبة زائدة من المعادن الثقيلة في جسمه بينها الزئبق، وطالبت بإطلاق سراحه.
يتوقع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أن سلطات كوسوفو لن تتراجع عن قرارها بشأن الغرامات المفروضة على الأرقام الصربية.
كتبت أليونا زادوروجنايا، في "فزغلياد"، حول قدرة روسيا على إدخال أوكرانيا في ظلام كلي دامس، مع ما يترتب على ذلك من انهيار اقتصادي.
حذر قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، من حدوث فاجعة كبرى جراء القصف التركي الذي طال عددا من المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا.
قال قائد قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري في إيران العميد أمير علي حاجي زاده، إن لدى بلاده الكثير من الإنجازات التي ستظهر في ساعة المواجهة إذا لزم الأمر.
أشار رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للجيش الإيراني العميد أحمد رضا بوردستان في تصريحات له إلى "ضلوع السعودية" في أحداث الشغب الأخيرة في البلاد.
قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية، على هامش قمة المناخ في شرم الشيخ بمصر، إن إسرائيل ستحتاج إلى عدة سنوات قبل أن تتمكن من زيادة إمداداتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا بشكل كبير.
لقي 7 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم بحادث مروري مروع في حي المهدية غرب الرياض.
أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل رئيس استخبارات حرس الثورة الإسلامية في مدينة صحنه التابعة لمحافظة كرمانشاه العقيد "نادر بيرامي" على يد مثيري الشغب.
تفاعل المصريون أمس على وسائل التواصل الاجتماعي، بيوم ميلاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث تصدر هاشتاغ السيسي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، على سؤال حول تغريدة نشرتها الباحثة التركية، خديجة جنكيز خطيبة الصحفي الراحل جمال خاشقجي "جمال قتل مجددا اليوم".
نجحت مصر في الحصول على تمويل بحوالي 10 مليارات دولار خلال استضافتها قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ، وفق مواقع وصحف مصرية.
ذكرت قناة "A Haber" التلفزيونية نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، أن الجيش التركي دمر قواعد إرهابية نتيجة العملية الجوية في شمال العراق وسوريا ، والتي نفذت ليلة الأحد.
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