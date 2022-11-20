تبون: شاءت الأقدار أن يغيب منتخبنا عن مونديال قطر

علق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال حضوره افتتاح كأس العالم لكرة القدم في قطر، على غياب منتخب بلاده عن المونديال.

وقال الرئيس تبون في تصريح لقناة "بين سبورت": "شاءت الأقدار أن يغيب المنتخب الجزائري عن هذا المونديال".

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كما أعرب عن تفاؤله في قدرة الخضر على التعويض في النسخة المقبلة من كأس العالم.

وتابع قائلا: "إن شاء الله خيرها في غيرها".

وأشاد تبون بدولة قطر، معربا عن فخره بتنظيمها العالمي والمحكم لحفل افتتاح كأس العالم 2022.

وصرح تبون: "نفتخر كثيرا لبلوغ دولة عربية شقيقة لهذا المستوى من التنظيم في كأس العالم الذي كان احتكار على بعض الدول الأخرى".

وأضاف "نحن نفخر كون حفل الافتتاح كان في مستوى دولي رغم ما كان يقال هنا وهناك".

وحل الرئيس عبد المجيد تبون مساء السبت، بقطر لحضور افتتاح كأس العالم 2022 بالدوحة، وذلك بدعوة من الشيخ تميم بن حمد أل ثاني، أمير دولة قطر.

وحسب بيان للرئاسة الجزائرية، "كان الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر في استقبال الرئيس تبون، بمطار حمد الدولي بالدوحة".

وانطلقت الأحد في قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي تستمر حتى 18 من الشهر المقبل، لتكون أول مونديال ينظم في دولة عربية.

الرئيس #تبون 🇩🇿: "نفتخر ان دولة عربية شقيقة🇶🇦 وصلت لهذا الحد من التنظيم على مستوى دولي🏆 رغم أنف ما يقال" pic.twitter.com/F1jLZSV8eT — نورالدين ختال (@roiducondor) November 20, 2022

المصدر: وكالات + قناة "بين سبورت"