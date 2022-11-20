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للمرة الأولى منذ 44 عاما.. حدث نادر في مونديال قطر

الرياضة

للمرة الأولى منذ 44 عاما.. حدث نادر في مونديال قطر
Legion-Media
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يشهد مونديال قطر الذي تنطلق منافساته مساء اليوم الأحد، حدثا نادرا بعد انسحاب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022 من تشكيلة "الديوك" بسبب الإصابة.

وتلقى بنزيما صدمة كبيرة، بعدما تجددت إصابته في مران المنتخب الفرنسي أمس السبت، ليتأكد غيابه عن مونديال قطر.

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القنوات الناقلة لمباريات مونديال قطر
القنوات الناقلة لمباريات مونديال قطر

وذكرت شبكة "Squawka" المختصة في إحصائيات كرة القدم، أن هذه المرة الأولى منذ 44 عاما التي سيغيب فيها حامل الكرة الذهبية عن المونديال.

وأشارت إلى أن آخر لاعب توج بالكرة الذهبية وغاب بعدها عن المونديال، هو الدنماركي آلان سيمونسن.

وتوج سيمونسن بالكرة الذهبية لعام 1977 وغاب عن مونديال 1978 في الأرجنتين لفشل منتخب بلاده في التأهل.

وكان حامل الكرة الذهبية حاضرا في كل نهائيات كأس العالم منذ عام 1982، بدءا من كارل هاينز رومينيغه نجم منتخب ألمانيا السابق في مونديال 1982، وصولا إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي خاض آخر نسختين لكأس العالم (2014، و2018) وهو صاحب "بالون دور".

ورغم بلوغ بنزيما لعامه الـ34، فإنه لم يشارك في كأس العالم إلا في مناسبة وحيدة وتحديدا في نسخة 2014 بالبرازيل، ولم يكن ضمن قائمة المنتخب الفرنسي الفائز بلقب عام 2018 لاستبعاده بسبب تورطه في فضيحة جنسية.

المصدر: "Squawka"

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