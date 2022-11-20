للمرة الأولى منذ 44 عاما.. حدث نادر في مونديال قطر

يشهد مونديال قطر الذي تنطلق منافساته مساء اليوم الأحد، حدثا نادرا بعد انسحاب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022 من تشكيلة "الديوك" بسبب الإصابة.

وتلقى بنزيما صدمة كبيرة، بعدما تجددت إصابته في مران المنتخب الفرنسي أمس السبت، ليتأكد غيابه عن مونديال قطر.

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وذكرت شبكة "Squawka" المختصة في إحصائيات كرة القدم، أن هذه المرة الأولى منذ 44 عاما التي سيغيب فيها حامل الكرة الذهبية عن المونديال.

1977 winner Allan Simonsen was the last Ballon d'Or incumbent to miss a tournament.



Denmark failed to qualify for the 1978 edition in Argentina. pic.twitter.com/Qkt18Alc6Q — Squawka (@Squawka) November 19, 2022

وأشارت إلى أن آخر لاعب توج بالكرة الذهبية وغاب بعدها عن المونديال، هو الدنماركي آلان سيمونسن.

وتوج سيمونسن بالكرة الذهبية لعام 1977 وغاب عن مونديال 1978 في الأرجنتين لفشل منتخب بلاده في التأهل.

The Ballon d'Or holder has been present at every World Cup since 1982:



◉ 1982 Rummenigge

◉ 1986 Platini

◉ 1990 Van Basten

◉ 1994 Baggio

◉ 1998 Ronaldo

◉ 2002 Owen

◉ 2006 Ronaldinho

◉ 2010 Messi

◉ 2014 Cristiano

◉ 2018 Cristiano



Let's hope Benzema makes it. 🙏 pic.twitter.com/aApzRoxDLS — Squawka (@Squawka) November 19, 2022

وكان حامل الكرة الذهبية حاضرا في كل نهائيات كأس العالم منذ عام 1982، بدءا من كارل هاينز رومينيغه نجم منتخب ألمانيا السابق في مونديال 1982، وصولا إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي خاض آخر نسختين لكأس العالم (2014، و2018) وهو صاحب "بالون دور".

ورغم بلوغ بنزيما لعامه الـ34، فإنه لم يشارك في كأس العالم إلا في مناسبة وحيدة وتحديدا في نسخة 2014 بالبرازيل، ولم يكن ضمن قائمة المنتخب الفرنسي الفائز بلقب عام 2018 لاستبعاده بسبب تورطه في فضيحة جنسية.

المصدر: "Squawka"