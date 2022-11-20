مونديال قطر.. السنغال تستبدل ماني

قررت السنغال استبدال نجم بايرن ميونخ، ساديو ماني الذي حرمته الإصابة من خوض مونديال "قطر 2022"، بمدافع أندرلخت البلجيكي، موسى نداي، وفق ما أفاد مدربها أليو سيسيه الأحد.

وقال سيسيه في مؤتمر صحفي "من الصعب إيجاد بديل لساديو ماني" لكن الظهير الأيسر نداي "يلعب مع منتخب الشباب، هو لاعب شاب واعد وقررنا استدعاءه".

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وتعرض أبطال إفريقيا لضربة قاسية بخسارة جهود ماني بسبب إصابة في ساقه اليمنى تعرض لها خلال مباراة فريقه بايرن ميونخ مع فيردر بريمن (6-1) في الدوري الألماني في الثامن من الشهر الحالي، أي في المباراة الأخيرة مع النادي البافاري قبل الالتحاق بمنتخب بلاده لخوض نهائيات مونديال قطر.

ورغم الإصابة، قرر سيسيه ضم صاحب المركز الثاني في السباق لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لهذا العام إلى التشكيلة على أمل تعافي أفضل لاعب إفريقي في الوقت المناسب لخوض النهائيات.

ولكن تبين أن ماني بحاجة لعملية جراحية، ما اضطره للغياب عن المنتخب، فاتحا الباب أمام نداي، خريج أكاديمية أسباير القطرية الذي أمضى موسمين في الفريق الرديف لبرشلونة الإسباني (2020-2022) قبل الانضمام إلى أندرلخت الصيف المنصرم، كي يلتحق بتشكيلة سيسيه رغم أنه لم يخض أي مباراة مع المنتخب الأول، لكنه لعب 20 مباراة مع منتخب السنغال تحت 20 عاما.

ويعود قرار الاستعانة بمدافع عوضا عن مهاجم لتعويض غياب ماني إلى "المشاكل الإدارية" التي يواجهها المنتخب مع مدافع موناكو الفرنسي، إسماعيل جاكوبس وفق ما أفاد سيسيه الذي يأمل في "تسوية هذا الأمر كي يتمكن جاكوبس من الانضمام إلينا لمباراتنا المقبلة".

والمشكلة تتعلق بإنهاء إجراءات تغيير الجنسية الرياضية لجاكوبس المولود في كولن الألمانية والذي يملك في سجله تسع مباريات مع المنتخب الألماني للشباب.

وتبدأ السنغال مشوارها في مونديال قطر الثلاثاء ضد هولندا ضمن المجموعة الأولى التي تضم قطر المضيفة والإكوادور.

المصدر: أ ف ب