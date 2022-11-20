صلاح يضع مضيفة في موقف محرج في الكويت (فيديو)

وضع النجم المصري محمد صلاح، إحدى المضيفات خلال تسلمه جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر ونظيره البلجيكي التي أقيمت الجمعة الماضي في الكويت، في موقف محرج.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر النجم المصري متوجها ناحية المكان المخصص لاستلام جائزة أفضل لاعب، وقام بمصافحة رجلين من اللجنة المنظمة للمباراة، قبل أن يوجه برأسه على ما بدا أنها إيماءات بأنه لن يقوم بمصافحة المضيفة التي كانت تقف بجوار المنظمين.

وتسرعت السيدة ومدت يدها لصلاح لكن الأخير لم يصافحها واتخذ مكانه لالتقاط صورة تذكارية خلال تسلمه الجائزة.

وظهرت السيدة في موقف بالغ الحرج، وهو ما ظهر جليا على ملامحها.

وتحصل صلاح على جائزة الأفضل في المباراة الودية التي انتهت بفوز مصر على بلجيكا بنتيجة 2-1، بعدما نجح في صناعة الهدف الثاني لزميله محمود حسن تريزيغيه.

المصدر: وكالات





