مونديال 2022.. رونالدو في حالة استثنائية

أكد لاعب منتخب البرتغال، روبن نيفيش، أن مواطنه كريستيانو رونالدو في حالة بدنية استثنائية وأن مشاكله مع ناديه مانشستر يونايتد لم تؤثر على المنتخب المقبل على المشاركة في المونديال.

وقال نيفيش عندما سئل عن حقيقة أن رونالدو لم يلعب كثيرا هذا الموسم مع مانشستر يونايتد "من خلال ما رأيته في التدريبات، فهو في حالة استثنائية، إنها ليست مشكلة تقلقنا على الإطلاق".

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وأضاف "نحن نعلم أنه يمكننا العمل بشكل جماعي بشكل جيد جدا حتى تبرز المؤهلات الفردية. إذا عملنا بشكل جيد، فسيتميز".

وعلى غرار جميع زملائه هذا الأسبوع، حرص نيفيش على التأكيد أمام وسائل الإعلام أن "الجدل" الذي أثارته تصريحات رونالدو اللاذعة ضد ناديه لم تربك استعدادات المنتخب لنهائيات مونديال قطر.

وقال "لا أعتقد أن هناك أي جدل في غرفة الملابس. هناك جدل في الخارج وفي وسائل الإعلام أكثر منه في غرفة الملابس. نحن نركز بنسبة مئة بالمئة على مشاركتنا في كأس العالم، وهناك أجواء رائعة داخل المنتخب الوطني".

ولازم رونالدو (37 عاما) مقاعد الاحتياط هذا الموسم مع مانشستر يونايتد ولم يلعب أساسيا سوى أربع مرات في الدوري الإنجليزي.

واستأنف قائد البرتغال، الذي غاب عن المباراة الإعدادية الأخيرة لمنتخب بلاده للنهائيات ضد نيجيريا (4-0) مساء الخميس في لشبونة بسبب التهاب في المعدة، التدريبات أمس السبت خلال الحصة الأولى للبرتغال في قطر.

وتبدأ البرتغال مشوارها في كأس العالم ضد غانا الخميس في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثامنة قبل لقاءي الأوروغواي الاثنين المقبل وكوريا الجنوبية في الثاني من ديسمبر المقبل.

المصدر: وكالات