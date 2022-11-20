بسبب سؤال عن قطر.. المطرب العالمي مالوما يوبخ مراسلا إسرائيليا وينسحب من مقابلته (فيديو)

انسحب المطرب الكولومبي العالمي مالوما، الذي سيشارك في حفل افتتاح نهائيات كأس العالم 2022، من مقابلة مع قناة إسرائيلية بسبب سؤال عن قطر.

وحل المطرب اللاتيني الذي يتواجد حاليا في الدوحة، ضيفا على إحدى القنوات الإسرائيلية بمنطقة المشجعين، وسأله المقدم عن شعوره بعد اعتذار عديد الفنانين عن المشاركة في حفل افتتاح مونديال قطر على غرار شاكيرا ودا ليبا "بزعم انتهاك الدولة الخليجية لحقوق الانسان"، ليرد مالوما: "هذا ليس شيئا بإمكاني حله، جئت إلى هنا فقط للاستمتاع بالحياة، وكرة القدم، هذا أمر لا يتعين علي التدخل فيه، أنا هنا فقط للاستمتاع بالموسيقى، والحياة الرائعة ولعب كرة القدم".

Maluma walked out during an interview when asked about Qatars human rights abuses, calling @kann_news anchor @MoavVardi "Rude"@malumapic.twitter.com/nUT3EopesC — כאן חדשות (@kann_news) November 18, 2022

وكرر المذيع سؤاله على الهواء لمالوما الذي بدا غاضبا وقال: "هل يجب أن أجيب على هذا السؤال حقا، أنت شخص وقح"، ثم قام بالانسحاب من المقابلة.

ويقام حفل افتتاح المونديال مساء اليوم الأحد على ملعب "البيت" بين المستضيف قطر والإكوادور لحساب مواجهات المجموعة الأولى.

المصدر: goal.com