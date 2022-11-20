ترتيب رونالدو وميسي في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ كأس العالم

لا يختلف اثنان على أن النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي من أفضل اللاعبين في التاريخ ورغم أهدافهما الغزيرة مع الأندية ومنتخبي بلديهما فإن حصيلتهما في كأس العالم تبقى هزيلة.

وشارك كل من رونالدو مع البرتغال وميسي مع الأرجنتين في أربع نسخ سابقة لكأس العالم، واكتفى الأول بتسجيل سبعة أهداف بينما أحرز الثاني ستة أهداف.

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ويحتل رونالدو، الذي يعتبر الهداف التاريخي للمنتخبات وأفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا ونادي ريال مدريد، المركز الـ30 في قائمة أفضل الهدافين التاريخيين لكأس العالم، فيما يحتل ميسي، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم سبع مرات في رقم قياسي، المركز 37.

ويبقى الثنائي بعيدا جدا عن النجم الألماني السابق، ميروسلاف كلوزه، الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 16 هدفا.

وفيما يلي أفضل عشرة هدافين في تاريخ كأس العالم:

1- ميروسلاف كلوزه (ألمانيا) 16 هدفا

2- رونالدو (البرازيل) 15 هدفا

3- جيرد مولر (ألمانيا) 14 هدفا

4- جوست فونتين (فرنسي من أصل مغربي) 13 هدفا

5- بيليه (البرازيل) 12 هدفا

6- ساندور كوكسيس (المجر) 11 هدفا

7- يورغن كلينسمان (ألمانيا) 11 هدفا

8- غابرييل عمر باتيستوتا (الأرجنتين) 10 أهداف

9- غاري لينيكر (إنجلترا) 10 أهداف

10 - توماس مولر (ألمانيا) 10 أهداف

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30- كريستيانو رونالدو (البرتغال) 7 أهداف

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37- ليونيل ميسي (الأرجنتين) 6 أهداف.

المصدر: RT