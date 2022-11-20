 
مباشر

قائمة الأندية الأكثر تمثيلا في مونديال قطر

الرياضة

قائمة الأندية الأكثر تمثيلا في مونديال قطر
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u7lg

مع حلول أليكس بالدي بدلا من خوسيه غايا في منتخب إسبانيا، أصبح ناديا برشلونة وبايرن ميونخ الأكثر تمثيلا لدى الأندية في مونديال "قطر 2022"، من خلال تواجد 17 لاعبا لكل منهما.

وكان بايرن ينفرد بالرقم القياسي، بالرغم من إصابة نجمه ساديو ماني الذي بقي رسميا في تشكيلة السنغال.

إقرأ المزيد
جدول مواعيد مباريات دور المجموعات في مونديال قطر
جدول مواعيد مباريات دور المجموعات في مونديال قطر

وفيما يأتي قائمة الأندية الأكثر تمثيلا في مونديال قطر:

1- بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني (17 لاعبا).

بايرن ميونخ: ماني (السنغال)، ديفيس (كندا)، ستانيشيتش (كرواتيا)، بافار، أوباميكانو، كومان، لوكا هرنانديز (فرنسا)، نوير، كيميش، غوريتسكا، غنابري، مولر، موسيالا، سانيه (ألمانيا)، مزراوي (المغرب)، دي ليخت (هولندا)، تشوبو-موتينغ (الكاميرون).

برشلونة: رافينيا (البرازيل)، كريستنسن (الدنمارك)، كونديه، ديمبيلي (فرنسا)، تير شتيغن (ألمانيا)، ديباي، دي يونغ (برشلونة)، ليفاندوفسكي (بولندا)، إريك غارسيا، بوسكيتس، غافي، فيران توريس، بالدي، ألبا، فاتي، بيدري (إسبانيا)، أراوخو (أوروغواي).

مانشستر سيتي الإنجليزي (16)، السد القطري (15)، مانشستر يونايتد الإنجليزي (14)، ريال مدريد الإسباني (13)، تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي (12)، توتنهام الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني ويوفنتوس الإيطالي وأياكس أمستردام الهولندي (11).

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا