مع حلول أليكس بالدي بدلا من خوسيه غايا في منتخب إسبانيا، أصبح ناديا برشلونة وبايرن ميونخ الأكثر تمثيلا لدى الأندية في مونديال "قطر 2022"، من خلال تواجد 17 لاعبا لكل منهما.

وكان بايرن ينفرد بالرقم القياسي، بالرغم من إصابة نجمه ساديو ماني الذي بقي رسميا في تشكيلة السنغال.

إقرأ المزيد

وفيما يأتي قائمة الأندية الأكثر تمثيلا في مونديال قطر:

1- بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني (17 لاعبا).

بايرن ميونخ: ماني (السنغال)، ديفيس (كندا)، ستانيشيتش (كرواتيا)، بافار، أوباميكانو، كومان، لوكا هرنانديز (فرنسا)، نوير، كيميش، غوريتسكا، غنابري، مولر، موسيالا، سانيه (ألمانيا)، مزراوي (المغرب)، دي ليخت (هولندا)، تشوبو-موتينغ (الكاميرون).

برشلونة: رافينيا (البرازيل)، كريستنسن (الدنمارك)، كونديه، ديمبيلي (فرنسا)، تير شتيغن (ألمانيا)، ديباي، دي يونغ (برشلونة)، ليفاندوفسكي (بولندا)، إريك غارسيا، بوسكيتس، غافي، فيران توريس، بالدي، ألبا، فاتي، بيدري (إسبانيا)، أراوخو (أوروغواي).

مانشستر سيتي الإنجليزي (16)، السد القطري (15)، مانشستر يونايتد الإنجليزي (14)، ريال مدريد الإسباني (13)، تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي (12)، توتنهام الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني ويوفنتوس الإيطالي وأياكس أمستردام الهولندي (11).

المصدر: وكالات