ناقة روحانية تتوقع الفائز من مباراة قطر والإكوادور وإنجلترا وإيران

نشرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية التوقع الخاص بالناقة الروحانية، كاميلا، فيما يتعلق بالفائز من مباراة إنجلترا وإيران المرتقبة غدا الاثنين في مونديال قطر 2022.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أنها كلفت الناقة الروحانية كاميلا بتوقع الفائز بين منتخبي إنجلترا وإيران، حيث وقع اختيارها على الأسود الثلاثة.

وأصر مالكا الجمل، جيني وفيرنون مور البالغين 52 عاما، من ميلتون موبراي، على أنها "ليست مخطئة أبدا".

ويبدو أن توقع الناقة الروحانية لم يقتصر على فوز إنجلترا أمام إيران فقط، بل ضد كافة منافسيها في المجموعة، أي ويلز والولايات المتحدة الأمريكية كذلك.

وقال فيرنون: "إنه أفضل فأل ممكن للمدرب غاريث ساوثغيت واللاعبين، تجاوز مرحلة المجموعات أمر مهم".

Psychic camel Camilla picks England for victory in World Cup match with Iran https://t.co/Aljeo5c3WC — Sun Sport (@SunSport) November 19, 2022

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وأضاف: "لقد طلبنا منها أن تختار بين علمنا وأعلام خصومنا الموضوعة على حوامل على بعد أمتار قليلة أمامها وكانت تسير مباشرة إلى صليب القديس جورج في كل مرة".

وتتمتع الإبل بمكانة خاصة في مدينة قطر المضيفة لكأس العالم، حيث يتم تربيتها من أجل رياضة سباقات الهجن التي تحظى بشعبية كبيرة.

لكن لسوء الحظ بالنسبة للدولة المضيفة، تعتقد كاميلا أن الإكوادور ستفوز بالمباراة الأولى في البطولة ليلة الافتتاح.

وقالت جيني: "كاميلا قوية الإرادة ويبدو أنها تعرف دائما متى يحين وقت الطعام، لذلك لدينا ثقة مطلقة في قدرتها على توقع نتائج كأس العالم".

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم بين 20 نوفمبر الجاري، و18 ديسمبر المقبل.

ويقع منتخب قطر الذي يشارك للمرة الأولى في كأس العالم ضمن المجموعة الأولى مع الاكوادور والسنغال وهولندا.

وستشهد مباراة الافتتاح مواجهة منتخب قطر بنظيره الإكوادوري على ملعب "البيت".

المصدر: thesun