بالصور.. أكبر علم موزاييك مصنوع من الكرات في قطر يحقق رقما قياسيا

حقق مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، السبت، رقما قياسيا عالميا بتصميم أكبر علم موزاييك مشكل من كرات القدم، وذلك عشية انطلاق بطولة مونديال قطر 2022.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أن طول العلم "بلغ 11 مترا، بينما بلغ عرضه 28 مترا"، مشيرة إلى أنه "صنع من أكثر من 6 آلاف كرة قدم باللونين العنابي والأبيض اللونين المميزين لعلم قطر".

وأضافت الوكالة أنه "تم تجميع العلم في الأرينا التي افتتحت مؤخرا في دوحة "فستيفال سيتي"، حيث حضر ممثلون عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية لمتابعة الحدث وتوثيق الرقم القياسي".

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ونقلت الوكالة عن مشاعل الدرهم، مساعدة المدير العام لقطاعي الاتصال وضمان الجودة بالمصرف قولها: "متحمسون للغاية للانضمام إلى الشعب القطري وزوار قطر لصنع التاريخ بالاحتفال بالحدث الرياضي الأهم الذي تستضيفه قطر لأول مرة في العالم العربي والشرق الأوسط".

وأردفت الدرهم: "يعد تسجيل الرقم القياسي مبادرة من المصرف للاحتفال بهذا الإنجاز التاريخي لشعب قطر والمنطقة، وتوحيد الجماهير والثقافات من جميع أنحاء العالم".

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم بين 20 نوفمبر الجاري، و18 ديسمبر المقبل.

ويقع منتخب قطر الذي يشارك للمرة الأولى في كأس العالم ضمن المجموعة الأولى مع الاكوادور والسنغال وهولندا.

وستشهد مباراة الافتتاح مواجهة منتخب قطر بنظيره الإكوادوري على ملعب "البيت".

المصدر: "وكالة الأنباء القطرية"