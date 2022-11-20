نيمار ورفاقه يحطون في مطار الدوحة

حطت الطائرة التي تقل بعثة المنتخب البرازيلي، في مطار العاصمة القطرية الدوحة، مساء السبت، استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتضم قائمة البرازيل كلا من:

حراسة المرمى: أليسون (ليفربول)، إيدرسون (مانشستر سيتي)، ويفيرتون (بالميراس).

الدفاع: دانيلو (يوفنتوس)، داني ألفيس (بوماس)، أليكس ساندرو (يوفنتوس)، أليكس تيليس (إشبيلية)، تياجو سيلفا (تشيلسي)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، إيدر ميليتاو (ريال مدريد)، جيلسون بريمر (يوفنتوس).

الوسط: كاسيميرو (مانشستر يونايتد)، فابينيو (ليفربول)، برونو جيماريش (نيوكاسل)، فريد (مانشستر يونايتد)، لوكاس باكيتا (وست هام)، إيفرتون ريبيرو (فلامنجو).

الهجوم: نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، جابرييل جيسوس (آرسنال)، أنتوني (مانشستر يونايتد)، رافينيا (برشلونة)، ريتشارليسون (توتنهام)، جابرييل مارتينيلي (أرسنال)، رودريجو (ريال مدريد)، بيدرو (فلامنغو).

The boys from Brazil are in town 🇧🇷 🛬 pic.twitter.com/GqdWgio8o4 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 19, 2022

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وتقع البرازيل في المجموعة السابعة التي تضم منتخبات سويسرا وصربيا والكاميرون.

ويستهل "راقصو السامبا" مشوارهم في البطولة بمواجهة صربيا، الخميس المقبل على ملعب "ستاد لوسيل" ضمن الجولة الأولى من المجموعة السابعة.

وينطلق مونديال قطر، اليوم الأحد، بمواجهة قطر والإكوادور، ويستمر حتى يوم 18 ديسمبر المقبل، موعد المباراة النهائية.

المصدر: "وكالات"