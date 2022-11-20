انتهى المشوار قبل بدايته.. بنزيما يودع كأس العالم برسالة مؤثرة لجماهيره

ودع كريم بنزيما نجم منتخب فرنسا وريال مدريد الإسباني كأس العالم في قطر بسبب الإصابة.

وعلق كريم بنزيما على استبعاده من قائمة منتخب فرنسا التي ستخوض منافسات كأس العالم 2022، بعد الإصابة التي لحقت به خلال تدريبات كتيبة الديوك.

وقال بنزيما في رسالة مؤثرة إلى مشجعيه على "إنستغرام": "في حياتي لم أستسلم أبدا ولكن الليلة يجب أن أفكر في الفريق كما أفعل دائما، لذلك تم إخباري أن أترك مكاني لشخص يمكنه مساعدة المنتخب في تحقيق انجاز رائع بكأس عالم.. شكرا لكم جميعا على رسائل الدعم".

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فجر الأحد، استبعاد اللاعب كريم بنزيما من خوض منافسات كأس العالم في قطر بسبب الإصابة.

وأكد الاتحاد الفرنسي أن اللاعب المخضرم خضع لفحوصات طبية بالتصوير بالرنين المغناطيسي، في أحد مستشفيات الدوحة، والتي أثبتت تعرض بنزيما لتمزق عضلي في المستقيم الفخذي.

وسيحتاج مهاجم منتخب فرنسا لفترة تعافي تصل إلى 3 أسابيع على الأقل، ليصبح خارج حسابات المدرب ديديه ديشامب في المونديال، وذلك بعدما كان قد غاب لفترة عن ريال مدريد خلال الموسم الحالي، بسبب الإصابة والإجهاد العضلي.

Touché au quadriceps de la cuisse gauche, Karim @Benzema est contraint de renoncer à participer au Mondial.



Toute l’équipe partage la tristesse de Karim et lui souhaite un prompt rétablissement 💙#FiersdetreBleuspic.twitter.com/cxXFBpgFx8 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 19, 2022

🗣️ « Je suis extrêmement triste pour Karim qui avait fait de cette Coupe du Monde un objectif majeur. Malgré ce nouveau coup dur, j’ai toute confiance en mon groupe. Nous allons tout faire pour relever l’immense défi qui nous attend. » Didier Deschamps https://t.co/sHiPETfLFS — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 19, 2022

ولم يشارك كريم بنزيما في النسخة السابقة من المونديال مع المنتخب الفرنسي، الذي توج باللقب بقيادة نجمه الشاب كيليان مبابي، عقب الفوز على منتخب كرواتيا في المباراة النهائية.

وينضم بنزيما لقائمة الغائبين عن منتخب فرنسا في المونديال، بسبب الإصابة وهم: بول بوجبا، بريسنيل كيمبيمبي، نجولو كانتي وكريستوفر نكونكو.

المصدر: RT