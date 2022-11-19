مونديال 2022.. إصابة بنزيما في تمارين فرنسا

خرج الفرنسي كريم بنزيما، أفضل لاعب في العالم لعام 2022 من تدريبات منتخب "الديوك" مساء اليوم السبت، بعد تجدد الإصابة التي عانى منها مؤخرا.

وغادر بنزيما المران بتعليمات طبية لتحديد نوعية وخطورة إصابته، بحسب ما علمت وكالة "فرانس برس" من مصدر مقرب من حامل لقب كأس العالم، الذي يستعد للدفاع عن لقبه الثلاثاء المقبل ضد أستراليا في مونديال "قطر 2022".

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وبعد غياب هداف ريال مدريد الإسباني عن المباريات منذ أكتوبر الماضي لإصابة بفخذه، شارك السبت في التمارين الجماعية للمرة الأولى مع منتخب بلاده منذ تجمع الفريق في كليرفونتين الاثنين الماضي.

وفي حال انسحاب بنزيما من تشكيلة منتخب فرنسا، يمكن استبداله حتى الاثنين عشية مواجهة أستراليا.

المصدر: أ ف ب