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تنبأ بكورونا ووفاة الملكة.. "نوستراداموس الحي" يتوقع طرفي نهائي المونديال

الرياضة

تنبأ بكورونا ووفاة الملكة..
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قبل أقل من 24 ساعة من انطلاق بطولة كأس العالم في قطر، تنبأ الشاب البرازيلي أتوس سالومي الملقب بـ""نوستراداموس الحي" بهوية المنتخبين اللذين سيخوضان نهائي كأس العالم 2022.

وأطلق على سالومي لقب "نوستراداموس الحي"، بعدما تنبأ بالعديد من الأحداث العالمية التي وقعت مؤخرا كتفشي وباء "كوفيد-19" ووفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

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وتحدث الشاب البرازيلي عن توقعاته لنهائي مونديال قطر، حيث قال لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية: "لا أتوقع فوز البرازيل بالبطولة، يمكنها الوصول إلى النهائي ولكنها لن تحصل على اللقب، قد نرى أي من الأرجنتين والبرازيل وبلجيكا وفرنسا وإنجلترا في المباراة النهائية".

وعن توقعه لطرفي النهائي، قال سالومي: "بالنسبة لي أتوقع رؤية الصراع بين أمريكا الجنوبية وأوروبا على البطولة، بتواجد الأرجنتين وفرنسا في النهائي".

وتفتتح بطولة كأس العالم غدا الأحد بمواجهة تجمع بين قطر، مستضيفة البطولة مع منتخب الإكوادور ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا السنغال وهولندا.

المصدر: "ديلي ستار"

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