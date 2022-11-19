البطولة الختامية.. دجوكوفيتش إلى النهائي للمرة الثامنة

تمكن الصربي نوفاك دجوكوفيتش، حامل لقب البطولة الختامية للاعبي التنس المحترفين في 5 مناسبات سابقة من التأهل إلى النهائي الثامن له في البطولة، بعد فوزه على الأمريكي تايلور فريتز.

وانتهت المباراة التي أقيمت يوم السبت في تورينو بإيطاليا، بنتيجة 7-6، و7-6 لصالح دجوكوفيتش، في أقل من ساعتين.

وبهذا، يحصل النجم الصربي على فرصة أخرى لمعادلة الرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز بالبطولة الختامية والمسجل باسم السويسري روجر فيدرير (ستة ألقاب)، خلال النهائي الذي يقام غدا الأحد.

ومن المقرر أن يواجه دجوكوفيتش في النهائي الفائز من مواجهة الروسي أندريه روبليف والنرويجي كاسبر رود.

المصدر: وكالات