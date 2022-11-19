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حقيقة محاولة قطر رشوة لاعبي الإكوادور قبل لقاء المنتخبين في المونديال

الرياضة

حقيقة محاولة قطر رشوة لاعبي الإكوادور قبل لقاء المنتخبين في المونديال
Legion-Media
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نفى الإسباني فليكس سانشيز، مدرب منتخب قطر صحة شائعات عن محاولات قطرية رشوة لاعبي الإكوادور، قبل المباراة المرتقبة بين المنتخبين غدا في افتتاح مونديال "قطر 2022".

ووصف المدرب الإسباني هذه الأنباء بأنها "معلومات مضللة".

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وتطرق سانشيز أيضا إلى الانتقادات التي واجهت قطر منذ فوزه بشرف تنظيم المونديال قبل 12 عاما، بزعم انتهاكها لحقوق العمال المهاجرين وحقوق المثليين، وقال إنه لن يسمح للانتقادات الموجهة للإمارة الخليجية المضيفة لبطولة كأس العالم 2022 بأن تزعزع استقرار فريقه.

وأضاف المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي عقده السبت، أنه اضطر هو ولاعبيه إلى أن يتجاهلوا القضايا التي أحاطت الدولة المسلمة المحافظة في الفترة التي سبقت البطولة.

كما قال سانشيز "أفضل شيء يمكن فعله هو التركيز على كرة القدم، التزام الهدوء وتجنب الضوضاء والشائعات".

وأضاف "من الواضح أننا لا نحبها (الشائعات) عندما ينتقد أشخاص بلدنا. تمكنا من الاستعداد بشكل جيد، التزمنا الهدوء وهذا ما خططنا له".

ويقع منتخب قطر الذي يشارك للمرة الأولى في كأس العالم ضمن المجموعة الأولى مع الاكوادور والسنغال وهولندا.

المصدر: أ ب

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