مونديال 2022.. شكوك حول جهوزية بنزيما للمشاركة مع فرنسا

تحوم الشكوك حول جهوزية المهاجم الفرنسي كريم بنزيما أفضل لاعب في العالم، للمشاركة في أولى مباريات منتخب بلاده في مونديال قطر الذي تفتتح منافساته غدا الأحد.

واختفى المهاجم ابن الـ34 عاما عن الأنظار والملاعب منذ ما يقارب الشهر بسبب مشكلات عضلية غير معلنة، فيما تثير حالته البدنية علامات استفهام كثيرة قبل مباراة منتخب "الديوك" الأولى أمام أستراليا الثلاثاء، وذلك على الرغم من جميع التصاريح المطمئنة عن حالة المهاجم.

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وتستهل فرنسا حملة الدفاع عن لقبها مع الكثير من الغيابات بسبب الإصابات ومن دون الكثير من الكوادر المهمة (بول بوغبا، نغولو كانتي، ميك مينيان، بريسنيل كيمبيبي وكريستوفر نكونكو)، في حين انغمست في فصل جديد بطله هذه المرة الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

ولم يشارك مهاجم ريال مدريد الإسباني في أي تمرين جماعي مع فرنسا منذ الاثنين، مكتفيا بالجري في بداية الحصة قبل ممارسة التمارين بعيدا عن المجموعة وبإشراف المدرب البدني.

ويقترب الاستحقاق أمام أستراليا الثلاثاء بخطوات متسارعة، في حين يتابع بنزيما عودته على رؤوس أصابع قدميه، وهو الذي لم يلعب سوى نصف ساعة (أمام سلتيك غلاسكو الاسكتلندي في 2 نوفمبر) منذ خوضه الدقائق التسعين للمرة الأخيرة في 19 أكتوبر في الدوري الاسباني.

وبعد مواجهة أستراليا سيكون رفاق بنزيما على موعد مع مواجهة الدنمارك وبعدها تونس ضمن منافسات المجموعة الرابعة لمونديال قطر.

المصدر: وكالات