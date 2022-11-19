المقاتل الروسي عثمان نورمحمدوف يهزم فريري ويتوج بطلا للوزن الخفيف

تغلب المقاتل الروسي عثمان نورمحمدوف على البرازيلي باتريكي فريري في نزال جمعهما السبت في شيكاغو ضمن دورة "Bellator 288"، ليتوج بحزام بطل الوزن الخفيف للمرة الأولى في مسيرته.

وجاء فوز المقاتل الروسي بالنزال الذي استمر لخمس جولات، بقرار موحد من الحكام.

Usman Nurmagomedov is off to a strong start in the #Bellator288 co-main event 🔥 pic.twitter.com/DdstAGXJH1 — bjpenndotcom (@bjpenndotcom) November 19, 2022

USMAN NURMAGOMEDOV EST LE NOUVEAU CHAMPION DU MONDE POID LEGER #Bellator288



Attention a célébrer au bon moment la prochaine fois 🤣

pic.twitter.com/oVA2F9ySZq — ARENA #UFC282 (@MMArena_) November 19, 2022

وانتزع بذلك نورمحمدوف حزام بطل الوزن الخفيف في منظمة "Bellator" والذي كان يحمله فريري.

🚨 Usman Nurmagomedov🇷🇺 devient le nouveau champion des 70KG du Bellator ! 🏆



-16-0 en carrière

-5-0 au Bellator

-Champion du Bellator à seulement 24 ans (né en 1998#Bellator288

pic.twitter.com/g9P2LWODKZ — MMA EMPIRE ⚔️ #UFC282 (@LempireMMA) November 19, 2022

وكانت هذه المرة الأولى التي يحاول فيها فريري البالغ من العمر 36 عاما، الدفاع عن الحزام الذي توج به في نوفمبر من العام الماضي عقب فوزه في معركة ضد الإيرلندي بيتر كيلي.

وعثمان نورمحمدوف هو ابن عم بطل منظمة "UFC" السابق حبيب نورمحمدوف، وظهر لأول مرة في منافسات منظمة "Bellator" في سبتمبر 2020 وحقق منذ ذلك الحين خمسة انتصارات.

وجمع النزال الرئيس لدورة "Bellator 288" بين الروسي الآخر فاديم نيمكوف والأمريكي كوري أندرسون، وانتهى بفوز الأول بقرار موحد للحكام ليحتفظ بحزام الوزن الثقيل الخفيف، وينال جائزة مالية قدرها مليون دولار.

المصدر: sportrbc.ru