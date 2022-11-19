الجدول الكامل لمباريات "خليجي 25"

أصدرت لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج لكرة القدم اليوم السبت، جدول مباريات بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الـ25 والتي ستقام في البصرة بالعراق في الفترة من 6 إلى 19 يناير 2023 .

وتنطلق مباريات البطولة باللقاء الافتتاحي بتاريخ 6 يناير والذي يجمع منتخبي المجموعة الأولى العراق (المستضيف) وعمان، على استاد البصرة الدولي.

وعلى الصعيد ذاته، أكد جاسم الرميحي أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم على استضافة مدينة البصرة العراقية "خليجي 25" في موعده وكما هو مقرر له مسبقا.

وأضاف الرميحي :"لدينا تنسيق مستمر ومشترك مع الإخوة في اللجنة المنظمة للبطولة والاتحاد العراقي لكرة القدم، وهناك اطلاع دائم على كافة المستجدات، وكافة الأمور التنظيمية الأخرى ذات الصلة".

وأوضح أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم بقوله: "هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى سرعة في اتخاذ القرارات، وأن ما حدث في مباراة العراق وكوستاريكا الودية، والتي ألغيت في اللحظات الأخيرة – دون الخوض في تفاصيلها – لن يكون سببا، أو ذريعة يتحجج بها البعض، لعرقلة عملنا لإقامة خليجي 25 بالبصرة".

واختتم الرميحي مؤكدا: "نحن كاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم على ثقة تامة بأن الاتحاد العراقي لكرة القدم سيقوم بتصويب أي قصور والعمل على عدم تكراره وتداركه في حينه، وهم قادرون على ذلك بما يملكون من خبرات تنظيمية وكفاءات ميدانية".

وفيما يلي جدول البطولة كاملا:

المصدر: RT