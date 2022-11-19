مونديال 2022.. برتغال رونالدو تحط في الدوحة (فيديو)

حط منتخب البرتغال بقيادة نجمه وهدافه التاريخي كريستيانو رونالدو في الدوحة ليل الجمعة السبت، وذلك قبل أقل من 48 ساعة على افتتاح مونديال قطر.

ونقل المنتخب البرتغالي إلى فندقه الفخم الواقع على قرابة ثلاثين كيلومترا غرب العاصمة القطرية، حيث كان باستقباله مجموعة كبيرة من المشجعين الرافعين أعلام البرتغال.

وحلت البرتغال في الدوحة بعد خوضها مباراة تحضيرية أخيرة في لشبونة تغلبت فيها على نيجيريا برباعية نظيفة بغياب رونالدو الذي، كما حال جميع أعضاء الفريق، لم يخرج ليل الجمعة السبت لتحية الجمهور الذي جاء للترحيب بـ"سيليساو" أوروبا.

Cristiano Ronaldo has arrived 🇵🇹 pic.twitter.com/5gvO6ksOXC — B/R Football (@brfootball) November 18, 2022

ويبدأ فريق المدرب فرناندو سانتوش مشواره في نهائيات قطر الخميس ضد غانا ضمن المجموعة الثامنة التي تضم أيضا الأوروغواي (يلتقيها في 28 نوفمبر)، وكوريا الجنوبية (يلتقيها في 2 ديسمبر).

المصدر: وكالات