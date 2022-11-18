صربيا تنهي تحضيراتها للمونديال بفوز عريض على البحرين

أنهت صربيا تحضيراتها لنهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر من الأحد وحتى 18 ديسمبر المقبل، بفوز ودي كبير على مضيفتها البحرين 5-1 الجمعة.

وبعدما أنهت الشوط الأول متعادلة بهدف لدوشان تاديتش (الدقيقة 8) مقابل هدف لعبد الله يوسف هلال (الدقيقة 15 من ركلة جزاء)، زج المدرب دراغان ستويكوفيتش في بداية الشوط الثاني، بمهاجم يوفنتوس الإيطالي، دوشان فلاهوفيتش الذي غاب عن المباريات الأخيرة لعملاق تورينو بسبب الإصابة.

وسرعان ما ترك مهاجم فيورنتينا الإيطالي السابق أثر بتمريره كرة هدف التقدم لتاديتش (الدقيقة 50) الذي رد الجميل بعد ثوان، مانحا فلاهوفيتش فرصة تسجيل الهدف الثالث للمنتخب الصربي (51).

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 87، حين أضاف فيليب دجوريتشيتش، بديل تاديتش، الهدف الرابع بكرة رأسية بتمريرة من فيليب ملادينوفيتش، قبل أن يلعب فلاهوفيتش دور الممرر مجددا في الهدف الخامس الذي سجله لوكا يوفيتش (89).

وتبدأ صربيا مشوارها في المونديال القطري الخميس بمواجهة من العيار الثقيل ضد البرازيل بطلة العالم خمس مرات، وذلك ضمن المجموعة السابعة التي تضم سويسرا والكاميرون.

المصدر: وكالات