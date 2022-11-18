رسميا.. منتخب إسبانيا يستدعي بالدي للمشاركة في كأس العالم

استدعى منتخب إسبانيا يوم الجمعة، مدافع برشلونة أليخاندرو بالدي ليحل محل المصاب خوسيه غايا، قبل أقل من أسبوع على المباراة الأولى للفريق في كأس العالم 2022 ضد منتخب كوستاريكا.

واضطر الظهير الأيسر لنادي فالنسا، غايا إلى مغادرة معسكر المنتخب الإسباني، يوم الجمعة، بعد يومين من إصابته في الكاحل الأيمن أثناء التدريب.

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وسيكون بالدي وزميله في الفريق الكتالوني، جوردي ألبا، الآن صاحبي مركز الظهير الأيسر بكتيبة المدير الفني لويس إنريكي.

وبدأ بالدي معظم مباريات برشلونة هذا الموسم متقدما على ألبا البالغ من العمر 33 عاما.

ويواجه منتخب إسبانيا، بطل كأس العالم 2010، بالإضافة لكوستاريكا، كلا من ألمانيا واليابان في المجموعة الخامسة في مونديال قطر.

المصدر: وكالات