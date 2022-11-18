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"ميسي عذبناه".. جماهير سعودية تتوعد الأرجنتين قبل لقاء المنتخبين في المونديال (فيديو)

الرياضة

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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريفا للجماهير السعودية في قطر وهي تتوعد الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي قبل لقاء منتخب "الأخضر" مع "راقصي التانغو" في مونديال 2022.

وظهرت مجموعة من جماهير الأخضر السعودي في مقطع الفيديو وهي تهتف "ميسي عذبناه.. هم هم أكلناه".

وتفتتح السعودية مشاركتها في مونديال قطر بمواجهة الأرجنتين الثلاثاء المقبل ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا بولندا والمكسيك.

وسيدخل المنتخب السعودي منافسات مونديال قطر بدون أي ضغوطات حيث كان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد أزال كل الضغوطات عن كاهل اللاعبين والمدرب هيرفي رونار بعدم مطالبتهم بأي نتائج والتأكيد على أنهم ذاهبون لقطر للاستمتاع باللعب في كأس العالم.

المصدر: مواقع التواصل

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