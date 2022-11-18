رسميا.. الإسباني غايا خارج مونديال قطر

لن يتمكن الظهير الأيسر خوسيه غايا من المشاركة مع إسبانيا في مونديال قطر الذي ينطلق الأحد، وذلك بعدما استبعد عن التشكيلة المتواجدة في الدوحة نتيجة تعرضه لإصابة في الكاحل الأيمن.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان نشره على موقعه يوم الجمعة: "يغادر غايا قطر مع الحب والاحترام والتقدير من زملائه في الفريق وكامل الاتحاد الإسباني لكرة القدم"، مضيفا "لن يكون خوسيه لويس غايا مع إسبانيا في مونديال قطر".

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وتعرض ظهير فالنسيا لالتواء في الكاحل الأيمن الأربعاء خلال التمارين، واعتقد في بادئ الأمر أن الإصابة طفيفة ولا تهدد مشاركته في مونديال قطر.

ولكن بعد تحليل الموقف بعناية اتخذ المدرب لويس إنريكي قراره باستبدال ظهير فالنسيا.

وكان غايا، غاب عن المباراة التحضيرية الأخيرة التي خاضها فريق المدرب لويس إنريكي، أمس الخميس ضد الأردن في عمان (3-1) قبل السفر مباشرة إلى الدوحة.

ويأتي خبر استبعاد غايا قبل خمسة أيام من المباراة الأولى لإسبانيا في نهائيات قطر ضد كوستاريكا، ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم ألمانيا واليابان.

ويحق لأي منتخب أن يجري تعديلا على تشكيلة الـ26 لاعبا للنهائيات قبل 24 ساعة من موعد مباراته الأولى في المونديال.

المصدر: وكالات