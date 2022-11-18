تحضيرات المونديال.. الكاميرون تفشل في الفوز للمباراة الرابعة تواليا

فشلت الكاميرون في الفوز للمباراة الرابعة على التوالي بتعادلها المخيب مع بنما 1-1 الجمعة في ابوظبي ضمن تحضيراتها للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم في قطر.

ورغم أن المدرب ريغوبير سونغ، دفع أمام بنما بتشكيلة شبه أساسية ضمت حارس مرمى إنتر الإيطالي، أندريه أونانا، ولاعب وسط نابولي الإيطالي، أندريه-فرانك زامبو انغيسا، ومهاجمي بايرن ميونخ الألماني، إيريك-مكسيم تشوبو-موتينغ، والنصر السعودي، فنسان أبوبكر، وليون الفرنسي، كارل توكو-إيكامبي، إلا أن منتخب بلاده عانى كثيرا أمام المنتخب الذي فشل في التأهل إلى كأس العالم عبر حلوله خامسا في تصفيات "الكونكاكاف".

وافتتح موتينغ التسجيل للكاميرون على دفعتين بعد تسديدة أولى أبعدها حارس مرمى بنما أورلاندو موسكيرا ارتدت إليه ونجح في إعادتها أرضية إلى الشباك في الدقيقة 49.

وعادلت بنما عبر مايكل مورييو من ركلة حرة خدعت أونانا رغم سهولتها في الدقيقة 55.

وكان منتخب "الأسود غير المروضة" حقق آخر فوز في يونيو الماضي على حساب بوروندي 1-0 في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023، قبل أن يخوض ثلاث مباريات ودية في سبتمبر، حيث خسر أمام أوزبكستان 0-2، وكوريا الجنوبية 0-1، وتعادل مع جامايكا 1-1.

وتلعب الكاميرون في نهائيات مونديال قطر التي تنطلق بعد غد الأحد، في مجموعة قوية تضم البرازيل، وصربيا، وسويسرا.

المصدر: وكالات