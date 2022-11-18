ليس غوارديولا.. تحديد موعد الإعلان عن خليفة مدرب البرازيل

حدد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم موعد الإعلان عن اسم خليفة المدير الفني الحالي تيتي.

وكان تيتي أعلن في فبراير الماضي أن مهمته في مونديال قطر ستكون الأخيرة له على رأس الجهاز الفني لـ"سيليساو".



وأعلن الاتحاد البرازيلي أنه سيعلن عن خليفة تيتي في يناير المقبل.



وأدى هذا الإعلان إلى موجة من التكهنات في البرازيل بشأن من سيكون خليفته. لكن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أكد في بيان بأن "تركيزه هو بنسبة 100% على الفوز بكأس العالم للمرة السادسة بقيادة تيتي".



وأضاف البيان إن رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إدنالدو رودريجيش، الذي تولى منصبه في مارس "لم يتحدث قط مع أي مدير كرة قدم بشأن وظيفة التدريب بعد كأس العالم".

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وقال رودريجيش في البيان "أي خبر يخالف ذلك محط كذب. لن يتم النظر في هذه القضية إلا في يناير".



وجاء البيان بعد شائعات هذا الأسبوع بأن مدرب المنتخب الوطني السابق مانو مينيزيس (2010-2012)، وصيف بطل الدوري البرازيلي مع إنترناسيونال قد يعود إلى منصبه.



ومن بين الأسماء الأخرى التي تم طرحها دوريفال جونيور الذي قاد فلامنغو لإحراز كأس ليبرتادوريس وبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، على الرغم من أن الأخير سيطلب أجرا مرتفعا للغاية بالنسبة للاتحاد البرازيلي لكرة القدم.



ويملك تيتي البالغ 61 عاما سجلا رائعا على رأس الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي بطل العالم 5 مرات (رقم قياسي) يتضمن 57 فوزا و14 تعادلا و5 هزائم تخللها الفوز بكوبا أمريكا 2019 على أرضه.



وخرج المنتخب البرازيلي من كأس العالم 2018 في ربع النهائي بعد الخسارة من بلجيكا 1-2 لكنه يدخل مونديال قطر كأبرز المرشحين لإحراز اللقب، بعد مشوار مثالي في التصفيات، لم يخسر فيها أي مباراة.

المصدر: "وكالات"