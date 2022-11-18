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بالفيديو.. موقف مضحك مبك لأغويرو في طائرة مونديال قطر

الرياضة

بالفيديو.. موقف مضحك مبك لأغويرو في طائرة مونديال قطر
AFP
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قرر المهاجم الأرجنتيني المعتزل سيرخيو أغويرو السفر إلى قطر لمرافقة ودعم منتخب بلاده في مونديال 2022، الذي ستنطلق فعالياته الأحد المقبل.

لكن النجم الأرجنتيني لم يحظ برحلة ممتعة للغاية بسبب مجموعة من المشجعين البرازيليين المتحمسين.

وتعد البرازيل تقليديا هي المنافس الأكبر للأرجنتين، والمنافسون من أمريكا الجنوبية هم من بين أفضل المرشحين للفوز باللقب العالمي.

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وكان النجم السابق لمانشستر سيتي البالغ 33 عاما، يأمل في أن يكون لاعبا ضمن تشكيلة المدرب ليونيل سكالوني، لكنه أجبر على الاعتزال في ديسمبر الماضي، إثر تشخيص إصابته باضطراب في ضربات القلب.

ويواجه منتخب الأرجنتين في دور المجموعات منتخب السعودية والمكسيك وبولندا.

المصدر: RT

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