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هل يشارك محمد صلاح في مباراة منتخب مصر وبلجيكا بعد فوزه بجائزة غلوب سوكر؟

الرياضة

هل يشارك محمد صلاح في مباراة منتخب مصر وبلجيكا بعد فوزه بجائزة غلوب سوكر؟
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توج المصري محمد صلاح بجائزة "غلوب سوكر" كأفضل لاعب بتصويت المشجعين، في الوقت الذي يستعد فيه منتخب مصر لمباراته اليوم الجمعة مع نظيره البلجيكي.

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وعاد المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر إلى معسكر الفراعنة مرة أخرى، استعدادا لمواجهة بلجيكا الودية المقرر لها اليوم في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان محمد صلاح قائد المنتخب الوطني قد غادر المعسكر من أجل استلام جائزة أفضل لاعب في العالم بتصويت الجماهير في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر.

وتقام المباراة على ملعب "جابر الأحمد الدولي" في الكويت، ضمن استعدادات منتخب بلجيكا لخوض منافسات كأس العالم، حيث يتواجد في المونديال بالمجموعة السادسة مع كل من كندا والمغرب وكرواتيا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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