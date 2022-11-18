أعداء الأمس أصدقاء اليوم.. صلاح يعانق راموس بحضور السلطان في دبي (فيديو)

لم يمر مشهد جمع النجم المصري محمد صلاح وهو يصافح سيرخيو راموس، وهما يتعانقان بحرارة مرور الكرام بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، ليصبح ما حدث في ربيع عام 2018 جزءا من الماضي.

إذ جمع حفل جوائز غلوب سوكر، في إمارة دبي، جناح ليفربول، بمدافع باريس سان جيرمان المخضرم، وأظهر مقطع فيديو لحظة عناق اللاعبين.

ووصل صلاح إلى الإمارات الخميس، لحضور حفل جوائز غلوب سوكر، حيث توج بجائزة أفضل لاعب بتصويت المشجعين المقدمة من "تيك توك"، على أن يعود إلى الكويت مباشرة، للانضمام إلى معسكر منتخب مصر مرة أخرى.

وانتشر فيديو في كواليس الحفل يظهر صلاح وهو يقوم بمصافحة السلطان المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم منتخب السويد وميلان الإيطالي، وراموس وسط عناق حار.

Mo Salah hugging Sergio Ramos and Zlatan. 😅 pic.twitter.com/I1jl84uqHv — Samuel (@SamueILFC) November 17, 2022

وتسبب راموس بإصابة صلاح في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في موسم 2017-2018، والتي أقيمت في مجمع أولمبيسكي الرياضي، بالعاصمة الأوكرانية كييف.

وقتها كان راموس لاعبا بصفوف ريال مدريد، وتدخل بقوة على صلاح وأسقطه أرضا من كتفه، بعدها لم يكمل نجم ليفربول المباراة، وخرج في الدقيقة العشرين مصابا متألما وهو يذرف الدموع حسرة على عدم إكمال مواجهة النهائي.

وأثار هذا التدخل حينها غضب الجماهير خاصة المصرية، كون الواقعة سبقت انطلاق مونديال روسيا 2018 بأيام قليلة، وانهالت الانتقادات والشتائم على المدافع الإسباني.

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"