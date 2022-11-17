استعدادات المونديال.. البرتغال تستعرض عضلاتها بفوز ساحق على نيجيريا

أنهى المنتخب البرتغالي استعداداته لمونديال "قطر 2022" بفوز ساحق على نيجيريا 4-0، رغم غياب قائده المخضرم كريستيانو رونالدو بسبب التهاب في المعدة.

وافتتح بطل أوروبا 2016 التسجيل بعد جهود رائعة من لاعبَي مانشستر يونايتد الإنجليزي حيث مرر ديوغو دالو كرة على طبق من ذهب لبرونو فرنانديش الذي تابعها بسهولة داخل الشباك في الدقيقة التاسعة.

وضاعف فرنانديش تقدم بلاده عبر ركلة جزاء حصل عليها فريقه إثر لمسة يد داخل المنطقة ليسجل هدفه الشخصي الثاني أيضا في الدقيقة 35.

وأضاعت نيجيريا فرصة تقليص النتيجة بعد أن أهدر إيمانويل دينيس ركلة جزاء، ليعود البرتغاليون ويعززوا من تقدمهم بهدفين لغونسالو راموس وجواو ماريو في الدقيقتين 82 و84.

وتستهل البرتغال مشوارها في كأس العالم الخميس المقبل ضد غانا التي سبق أن أقصت نيجيريا في الدور الحاسم في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال القطري.

المصدر: وكالات