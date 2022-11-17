رسميا.. ماني خارج مونديال قطر

تعرض منتخب السنغال لصفعة موجعة جدا، بعد تأكد غياب نجمه الأول ساديو ماني عن نهائيات مونديال "قطر 2022" إثر إصابته في ساقه اليمنى، حسب ما أعلن الاتحاد السنغالي اليوم الخميس.

وأعلن طبيب المنتخب السنغالي، مانويل ألفونسو في حساب "أسود التيرانغا" على موقع "تويتر": "للأسف، أظهر فحص الرنين المغناطيسي اليوم (الخميس) أن تطور (التعافي) ليس ملائما كما كنا نعتقد، ونحن مضطرون آسفين لإعلان انسحاب ساديو من كأس العالم".

وأوضح الطبيب أن "تدخلا جراحيا سيحدد قريبا" لنجم ليفربول الإنجليزي السابق وبايرن ميونيخ الألماني الحالي.

وبغيابه، يصبح ماني (30 عاما) النجم الأبرز الذي تبعده الإصابة عن النهائيات المقبلة.

وكانت مشاركة ماني في التشكيلة المونديالية محل شك مع بطلة إفريقيا، منذ خروجه مصابا في طرف عظمة الشظية (فيبولا) اليمنى في الدقيقة الحادية والعشرين خلال فوز فريقه البافاري على فيردر بريمن (6-1) في الدوري الألماني لكرة القدم في 8 نوفمبر الجاري.

ورغم ذلك، ضمه المدرب أليو سيسيه إلى تشكيلة السنغال على أمل تعافي أفضل لاعب إفريقي ووصيف الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022.

ويتعين على سيسيه الآن، استدعاء لاعب بديل لماني، ولديه مهلة حتى الأحد عشية مواجهة السنغال مع هولندا ضمن المجموعة الأولى في كأس العالم التي تضم أيضا قطر المضيفة والاكوادور.

المصدر: أ ف ب