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روسيا تتعادل مع طاجيكستان في مباراة ودية

الرياضة

روسيا تتعادل مع طاجيكستان في مباراة ودية
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تعادل المنتخب الروسي مع مضيفه طاجيكستان بدون أهداف، في مباراة ودية جمعتهما اليوم الخميس في العاصمة الطاجيكية دوشنبيه.

ومباراة طاجيكستان، هي الثانية لروسيا في إطار جولة آسيوية ودية.

وكان المنتخب الروسي عاد إلى ساحة المباريات الدولية في 24 سبتمبر الماضي بعد توقفين دوليين من دون مباريات، وخاض مواجهة ودية ضد قرغيزستان وفاز بها بنتيجة 2-1.

ومن المقرر أن يخوض منتخب روسيا مواجهة ودية أخرى الأحد المقبل، وستكون ضد أوزبكستان في العاصمة طشقند.

يذكر أن الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم، منعا في فبراير الماضي، مشاركة المنتخبات والأندية الروسية في بطولات الاتحادين حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقد تم استبعاد المنتخب الروسي من المشاركة في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر ومن قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أوروبا 2024.

المصدر: RT+ championat.com

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